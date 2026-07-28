Губерниев: «Динамо» не стоило звать Шварца, его скоро выгонят

25 июля «Динамо» сыграло вничью с самарскими «Крыльями Советов» (0:0) в домашнем матче первого тура Российской Премьер-лиги. Это первая официальная игра «бело‑голубых» под руководством Сандро Шварца после возвращения в РПЛ.
— Почему «Динамо» так неважно начало сезон?
— Потому что Шварца не надо было приглашать. Я с самого начала говорил, что это ерунда. Но, думаю, его скоро выгонят. Поэтому все в порядке, — цитирует Губерниева «Матч ТВ».
«Динамо» во втором туре 1 августа сыграет на выезде с калининградской «Балтикой».
Сандро Шварц стал главным тренером «Динамо» во второй раз — ранее он уже возглавлял команду в период с октября 2020-го по июнь 2022 года. Под его руководством «бело-голубые» провели 57 матчей, в которых одержали 32 победы при восьми ничьих и 17 поражениях. В сезоне-2021/22 Шварц привел «Динамо» к бронзовым медалям РПЛ и к финалу Кубка России, где команда уступила «Спартаку» (1:2).
Летом 2022 года Шварц покинул «Динамо» по собственному желанию, несмотря на то, что его контракт действовал два сезона. После отъезда из России он тренировал берлинскую «Герту» и «Нью-Йорк Ред Буллз», но из обоих клубов был уволен из-за неудовлетворительных результатов.