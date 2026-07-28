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Губерниев: «Динамо» не стоило звать Шварца, его скоро выгонят

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что московскому «Динамо» не стоило назначать Сандро Шварца главным тренером команды.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

25 июля «Динамо» сыграло вничью с самарскими «Крыльями Советов» (0:0) в домашнем матче первого тура Российской Премьер-лиги. Это первая официальная игра «бело‑голубых» под руководством Сандро Шварца после возвращения в РПЛ.

— Почему «Динамо» так неважно начало сезон?

— Потому что Шварца не надо было приглашать. Я с самого начала говорил, что это ерунда. Но, думаю, его скоро выгонят. Поэтому все в порядке, — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

«Динамо» во втором туре 1 августа сыграет на выезде с калининградской «Балтикой».

Сандро Шварц стал главным тренером «Динамо» во второй раз — ранее он уже возглавлял команду в период с октября 2020-го по июнь 2022 года. Под его руководством «бело-голубые» провели 57 матчей, в которых одержали 32 победы при восьми ничьих и 17 поражениях. В сезоне-2021/22 Шварц привел «Динамо» к бронзовым медалям РПЛ и к финалу Кубка России, где команда уступила «Спартаку» (1:2).

Летом 2022 года Шварц покинул «Динамо» по собственному желанию, несмотря на то, что его контракт действовал два сезона. После отъезда из России он тренировал берлинскую «Герту» и «Нью-Йорк Ред Буллз», но из обоих клубов был уволен из-за неудовлетворительных результатов.

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