Форвард «Спартака» Гарсия попросил агентов найти ему новый клуб

По данным источника, форвард не хочет мириться с ролью запасного в «Спартаке». Гарсия выступает за «Спартак» с февраля 2025 года, а его соглашение рассчитано до июня 2028-го. На счету нападающего десять голов и пять результативных передач в 48 матчах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 7 миллионов евро.