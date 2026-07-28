Форвард «Спартака» Гарсия попросил агентов найти ему новый клуб

По данным источника, форвард не хочет мириться с ролью запасного в «Спартаке». Гарсия выступает за «Спартак» с февраля 2025 года, а его соглашение рассчитано до июня 2028-го. На счету нападающего десять голов и пять результативных передач в 48 матчах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 7 миллионов евро.
До перехода в РПЛ Ливай Гарсия выступал в Греции за АЕК с 2020 года. В составе команды он провел 160 матчей во всех турнирах, в которых забил 56 голов и сделал 27 результативных передач. В сезоне-2022/23 нападающий помог АЕКу стать чемпионом Греции и завоевать Кубок страны.
В составе сборной Тринидада и Тобаго Гарсия провел 54 матча, в которых забил 12 мячей.