Тарпищев назвал условие, при котором «Спартак» победит в РПЛ

«Видно, что команда старается, много двигается, а остальное пока находится в рабочем процессе. Усиливаться нужно было давно, ведь необходима полноценная взаимозаменяемость игроков, как это есть у “Зенита”. Любая травма может привести к проблемам. Если “Спартак” добавит двух-трех футболистов на нужные позиции, то сможет претендовать на первое место», — сказал Тарпищев, слова которого приводит ТАСС.