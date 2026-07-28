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Тарпищев назвал условие, при котором «Спартак» победит в РПЛ

Президент Федерации тенниса России и болельщик московского «Спартака» Шамиль Тарпищев оценил перспективы красно-белых в чемпионате России.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По мнению Шамиля Тарпищева, «Спартак» сможет включиться в борьбу за первое место, если укрепит несколько позиций.

«Видно, что команда старается, много двигается, а остальное пока находится в рабочем процессе. Усиливаться нужно было давно, ведь необходима полноценная взаимозаменяемость игроков, как это есть у “Зенита”. Любая травма может привести к проблемам. Если “Спартак” добавит двух-трех футболистов на нужные позиции, то сможет претендовать на первое место», — сказал Тарпищев, слова которого приводит ТАСС.

В стартовом туре Российской Премьер-лиги «Спартак» уверенно обыграл новичка турнира московскую «Родину» со счетом 3:0. Голы в составе команды забили Маркиньос, Кристофер Мартинс и Данил Пруцев. Во втором туре РПЛ «Спартак» 2 августа проведет выездной матч против грозненского «Ахмата».

Футбол. Премьер-лига
02.08
Ахмат
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.70
П2
1.94