Тарпищев назвал условие, при котором «Спартак» победит в РПЛ

По мнению Шамиля Тарпищева, «Спартак» сможет включиться в борьбу за первое место, если укрепит несколько позиций.
«Видно, что команда старается, много двигается, а остальное пока находится в рабочем процессе. Усиливаться нужно было давно, ведь необходима полноценная взаимозаменяемость игроков, как это есть у “Зенита”. Любая травма может привести к проблемам. Если “Спартак” добавит двух-трех футболистов на нужные позиции, то сможет претендовать на первое место», — сказал Тарпищев, слова которого приводит ТАСС.
В стартовом туре Российской Премьер-лиги «Спартак» уверенно обыграл новичка турнира московскую «Родину» со счетом 3:0. Голы в составе команды забили Маркиньос, Кристофер Мартинс и Данил Пруцев. Во втором туре РПЛ «Спартак» 2 августа проведет выездной матч против грозненского «Ахмата».