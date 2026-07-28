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Орлов научно объяснил феномен форварда «Зенита» Соболева

Ранее спортивный комментатор Геннадий Орлов сожалел, что нападающий Александр Соболев выступает за петербургский «Зенит»,

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК Зенит

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о прогрессе нападающего «Зенита» Александра Соболева.

«Я 12 лет заведовал кафедрой футбола в университете, поэтому сейчас я вам научно объясню, в чем феномен Соболева. Все, что происходит на футбольном поле с футболистом, — все это идет через сигнальную нервную систему, сверху, из головы. А какой сигнал она дает? Главный сигнал — концентрация внимания. И вот сейчас Соболев так сосредоточен на игре, что даже левой ногой забивает два гола. У него потрясающая концентрация. И еще один момент: за весь прошлый чемпионат у Соболева точность передач была около 65%. Но в первом матче нового сезона точность его передач была 73%. Значит, он прогрессирует. Значит, он обучаем. И это очень хорошо. А еще он боец», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Александр Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит» летом 2024 года за 10 млн евро. Он стал четвертым игроком в XXI веке после Владимира Быстрова (2009), Артема Дзюбы (2015) и Зелимхана Бакаева (2022), перешедшим напрямую из «Спартака» в «Зенит».

Геннадию Орлову 81 год. В 1960-е годы он выступал на позиции нападающего за «Зенит», ленинградское «Динамо» и харьковский «Металлист». После завершения карьеры начал заниматься журналистской деятельностью, впервые вышел в эфир в качестве спортивного комментатора в январе 1974 года.

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