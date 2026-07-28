Орлов научно объяснил феномен форварда «Зенита» Соболева

«Я 12 лет заведовал кафедрой футбола в университете, поэтому сейчас я вам научно объясню, в чем феномен Соболева. Все, что происходит на футбольном поле с футболистом, — все это идет через сигнальную нервную систему, сверху, из головы. А какой сигнал она дает? Главный сигнал — концентрация внимания. И вот сейчас Соболев так сосредоточен на игре, что даже левой ногой забивает два гола. У него потрясающая концентрация. И еще один момент: за весь прошлый чемпионат у Соболева точность передач была около 65%. Но в первом матче нового сезона точность его передач была 73%. Значит, он прогрессирует. Значит, он обучаем. И это очень хорошо. А еще он боец», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».