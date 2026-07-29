Аршавин связал переход Бориско с концом карьеры Акинфеева

«Через одну-две игры Бориско встанет в ворота ЦСКА. По большому счету мы же привыкли, что у ЦСКА есть один вратарь — Игорь Акинфеев. Владислав Тороп подменял его только в Кубке. Понятно, что в последние два сезона — уже не только в Кубке. Однако глобально мы знаем, что любой вратарь, находившийся в системе ЦСКА, понимал: только травма или дисквалификация позволят ему встать в ворота. Думаю, что покупка Бориско — это подготовка ЦСКА к тому, что следующим летом Игорь завершит карьеру. Я это вижу так», — сказал Аршавин.