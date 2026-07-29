Аршавин связал переход Бориско с концом карьеры Акинфеева

Накануне 26-летний вратарь подписал с московским клубом контракт по схеме «3+1». Сумма трансфера составила 180 млн рублей.
«Через одну-две игры Бориско встанет в ворота ЦСКА. По большому счету мы же привыкли, что у ЦСКА есть один вратарь — Игорь Акинфеев. Владислав Тороп подменял его только в Кубке. Понятно, что в последние два сезона — уже не только в Кубке. Однако глобально мы знаем, что любой вратарь, находившийся в системе ЦСКА, понимал: только травма или дисквалификация позволят ему встать в ворота. Думаю, что покупка Бориско — это подготовка ЦСКА к тому, что следующим летом Игорь завершит карьеру. Я это вижу так», — сказал Аршавин.
Бориско выступал за «Балтику» с 2019 года. Он провел за команду 110 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 72 мяча и 57 раз отыграл «на ноль».
Этим летом Акинфеев продлил контракт с ЦСКА на один год. Этот сезон должен стать для него 24-м в профессиональной карьере. 40-летний вратарь продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в апреле.
В 1-м туре РПЛ ЦСКА дома обыграл «Балтику» (2:1). Ворота армейского клуба защищал 22-летний Владислав Тороп.
В субботу, 1 августа, армейцы дома сыграют против «Крыльев Советов». Начало матча — в 16:15 по московскому времени.