«Мы никогда этого не делали». ЦСКА презентовал вратаря Бориско

Накануне 26-летний вратарь подписал с московским клубом контракт по схеме «3+1». Сумма трансфера составила 180 млн рублей.
В клубных соцсетях был опубликован минутный ролик, в котором работники пресс-службы армейцев признались, что «не знают, как презентовать вратаря», потому что «никогда этого не делали».
«Так, армейцы. Мы никогда не презентовали нового вратаря до этого момента. Поэтому не судите строго. Добро пожаловать, Максим», — сказано в подписи к видео.
Основным вратарем ЦСКА с 2003 года является Игорь Акинфеев, для которого нынешний сезон станет 24-м в профессиональной карьере. 40-летний капитан продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в апреле.
Последний раз ЦСКА подписывал вратаря из другого клуба почти 17 лет назад, когда в ноябре 2009 года из «Сибири» перешел Сергей Чепчугов.
Бориско выступал за «Балтику» с 2019 года. Он провел за команду 110 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 72 мяча и 57 раз отыграл «на ноль».
В субботу, 1 августа, армейцы дома сыграют против «Крыльев Советов». Начало матча — в 16:15 по московскому времени.