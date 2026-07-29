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Мовсисян: «Спартак» по сравнению с «Зенитом» все еще в космосе

Бывший нападающий «Спартака» Юра Мовсисян в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что «красно-белые» все еще являются ведущим российским клубом.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В феврале экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что «Спартак» перестал быть топ-клубом.

«Недавно я должен был увидеться с Андреем в Лос-Анджелесе, но не получилось. Хотел бы сказать ему, что он не прав. Даже если “Спартак” проиграет каждый матч на протяжении пяти сезонов подряд, он останется величайшим клубом. Андрей, ты вообще о чем?

“Спартак” — это история. Это Романцев, Титов, Аленичев, Карпин, Тихонов… Мы можем просидеть с тобой здесь весь день, я могу отменить все свои планы, но ты не назовешь более великого российского футболиста “Зенита”, чем те, кого я только что назвал. А Аршавин? Аршавин, Кержаков, я согласен. Но они все равно не дотягивают. “Спартак” не просто выше — он настолько высоко по сравнению с “Зенитом”, что его нельзя даже разглядеть. Он в космосе.

Когда я уходил из “Краснодара”, появилось “Динамо”. Я уже должен был точно перейти к ним, но когда позвонил “Спартак” — это было самое простое решение в моей жизни. Если зовет “Спартак”, никто не может отказаться. Клуб с историей — я всегда хотел там играть. Для меня это не только деньги, но и опыт.

Мог ли я перейти в “Зенит”? Звонки были, однако если выбирать между “Зенитом” и “Спартаком” — я бы выбрал “Спартак”. Это самый большой клуб в России, и, повторюсь, никто не сможет изменить историю. Поэтому деньги уже не играют роли», — сказал Мовсисян.

Юра Мовсисян перешел в «Спартак» зимой 2013 из «Краснодара» за 7,5 млн евро. Он провел за «красно-белых» 66 матчей, в которых забил 27 мячей и отдал восемь голевых передач.

Зимой 2017 года Мовсисян перешел из «Спартака» в «Реал Солт-Лейк» за 3 млн евро и спустя два года фактически завершил игровую карьеру.