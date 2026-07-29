Мовсисян: «Спартак» по сравнению с «Зенитом» все еще в космосе

«Недавно я должен был увидеться с Андреем в Лос-Анджелесе, но не получилось. Хотел бы сказать ему, что он не прав. Даже если “Спартак” проиграет каждый матч на протяжении пяти сезонов подряд, он останется величайшим клубом. Андрей, ты вообще о чем?



“Спартак” — это история. Это Романцев, Титов, Аленичев, Карпин, Тихонов… Мы можем просидеть с тобой здесь весь день, я могу отменить все свои планы, но ты не назовешь более великого российского футболиста “Зенита”, чем те, кого я только что назвал. А Аршавин? Аршавин, Кержаков, я согласен. Но они все равно не дотягивают. “Спартак” не просто выше — он настолько высоко по сравнению с “Зенитом”, что его нельзя даже разглядеть. Он в космосе.



Когда я уходил из “Краснодара”, появилось “Динамо”. Я уже должен был точно перейти к ним, но когда позвонил “Спартак” — это было самое простое решение в моей жизни. Если зовет “Спартак”, никто не может отказаться. Клуб с историей — я всегда хотел там играть. Для меня это не только деньги, но и опыт.



Мог ли я перейти в “Зенит”? Звонки были, однако если выбирать между “Зенитом” и “Спартаком” — я бы выбрал “Спартак”. Это самый большой клуб в России, и, повторюсь, никто не сможет изменить историю. Поэтому деньги уже не играют роли», — сказал Мовсисян.