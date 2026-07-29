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«Зенит» объявил об уходе вратаря Латышонка в клуб Первой лиги

«Зенит» официально сообщил об уходе голкипера Евгения Латышонка.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

28-летний вратарь переходит в «Нижний Новгород», который в этом сезоне выступает в Первой лиге.

«Сине-бело-голубые и “Нижний Новгород” достигли договоренности о переходе вратаря. В июне 2024-го Евгений Латышонок присоединился к “Зениту”. За петербуржцев провел 41 матч, в которых пропустил 27 мячей, став чемпионом страны, а также двукратным обладателем Суперкубка России. Сине-бело-голубые желают вратарю удачи», — сказано в сообщении пресс-службы «Зенита».

Контракт Латышонка с «Нижним Новгородом» рассчитан на три сезона — до лета 2029 года. По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила 1,1 млн евро.

Ожидается, что Латышонок будет арендован калининградской «Балтикой», за которую он выступал с 2019 по 2024 год и провел 127 матчей во всех турнирах. Он должен заменить Максима Бориско, который накануне стал новым вратарем ЦСКА.

После ухода Латышонка в «Зените» остались два вратаря — 28-летний Денис Адамов и 22-летний Богдан Москвичев.

После 1-го тура «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ. В воскресенье, 2 августа, действующие чемпионы России на выезде сыграют против «Оренбурга». Начало матча — в 16:00 по московскому времени.