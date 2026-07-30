Касерес: Хочу в «Барселону». Буду подчищать, а Ямаль — творить

26-летний парагваец перешел в «Динамо» зимой 2025 года из аргентинского «Лануса» за 3,4 млн евро, подписав контракт с бело-голубыми до декабря 2029 года. Защитник провел в составе «Динамо» 44 матча, в которых забил 1 мяч и сделал 10 результативных передач, На счету Касереса 22 матча за сборную Парагвая. На ЧМ-2026 Касерес сыграл во всех пяти матчах своей команды на турнире. В ⅛ финала турнира сборная Парагвая проиграл Франции со счетом 0:1.