Касерес: Хочу в «Барселону». Буду подчищать, а Ямаль — творить

— Появились новости об интересе «Барселоны». Слышал что-то об этом?
— Я смотрю на это с абсолютным спокойствием. Мой агент пока ничего не сказал, поэтому я ничего не знаю. «Барселона» — один из величайших клубов мира, наверное, любой хотел бы туда попасть.
— Представляешь себя на одном фланге с Ламином Ямалем?
— Конечно, представляю: я буду снабжать его мячами, помогать. Сам буду подчищать в обороне, а он — творить впереди, — передает слова Хуана Касереса «Спорт-Экспресс».
26-летний парагваец перешел в «Динамо» зимой 2025 года из аргентинского «Лануса» за 3,4 млн евро, подписав контракт с бело-голубыми до декабря 2029 года. Защитник провел в составе «Динамо» 44 матча, в которых забил 1 мяч и сделал 10 результативных передач, На счету Касереса 22 матча за сборную Парагвая. На ЧМ-2026 Касерес сыграл во всех пяти матчах своей команды на турнире. В ⅛ финала турнира сборная Парагвая проиграл Франции со счетом 0:1.