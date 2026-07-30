Кавазашвили — о Бориско: Я бы ставил Торопа в основной состав

На этой неделе ЦСКА объявил о трансфере Максима Бориско из калининградской «Балтики». Контракт с 26‑летним голкипером подписан по схеме «3+1».
— Что думаете о трансфере Бориско в ЦСКА? Армейцы берут его основным вратарем?
— Бориско достаточно хороший вратарь, и поэтому «Балтика» возвращает Латышонка назад в клуб. Не могу дать оценку мнению руководителей ЦСКА. Сейчас в РПЛ в целом неплохие вратари, но не могу сказать, что есть много классных голкиперов, как это было в СССР. Есть хорошие, но они только хорошие, не блестящие.
— Нужна ли конкуренция Торопу?
— Если бы я был руководителем ЦСКА, то ставил бы Торопа в основной состав. У парня есть все хорошее для того, чтобы стать классным вратарем, — цитирует Кавазашвили «Матч ТВ».
Бориско выступал за «Балтику» с 2019 года. За команду он провел 110 матчей во всех турнирах, в 57 встречах отыграл «на ноль».