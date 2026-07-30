Кавазашвили — о Бориско: Я бы ставил Торопа в основной состав

— Бориско достаточно хороший вратарь, и поэтому «Балтика» возвращает Латышонка назад в клуб. Не могу дать оценку мнению руководителей ЦСКА. Сейчас в РПЛ в целом неплохие вратари, но не могу сказать, что есть много классных голкиперов, как это было в СССР. Есть хорошие, но они только хорошие, не блестящие.