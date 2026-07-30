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5.20
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Космос
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Футбол. Лига конференций
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АЕК Л
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2.05
X
3.50
П2
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Футбол. Лига конференций
20:30
Валлетта
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Ракув
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4.50
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Дерри Сити
:
Риека
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3.85
П2
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1.22
X
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Жилина
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1.67
X
4.10
П2
4.90
Футбол. Лига конференций
21:45
Копер
:
Рунавик
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.90
П2
6.40
Футбол. Лига конференций
21:45
Колрейн
:
ХИК
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.65
П2
2.05
Футбол. Лига конференций
22:00
Сутьеска
:
МЛ Витебск
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.35
П2
2.49
Футбол. Лига конференций
22:00
Брага
:
Железничар Пн
Все коэффициенты
П1
1.16
X
7.60
П2
18.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Хайберниан
:
Малишево
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Динамо Тр
:
Алюминий
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.70
П2
4.50
Футбол. Лига конференций
23:00
Вестри
:
РФШ
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Анри
1
:
Динамо Брл
2
П1
X
П2

Бубнов: «Краснодар» стал сильнее, «Зенит» и «Спартак» — нет

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил силу фаворитов в борьбе за победу в Российской Премьер-лиги в сезоне-2026/27.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Краснодар"

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о лидерах нового сезона чемпионата России. Он заявил, что «Краснодар», который является вице-чемпионом, стал сильнее.

— «Краснодар» стал сильнее на сегодняшний день. «Зенит» не стал сильнее, «Спартак» не стал сильнее. А «Краснодар» стал, причем сильно. Сперцян вовремя… Сергею Николаевичу браво, он его выдержал. И когда он уже был готов, он его продал. И для Сперцяна хорошо, и для Галицкого хорошо, потому что он хорошо на нем заработал. Плюс для Сперцяна это хороший старт и возможность перейти в Европу на более высокий уровень, куда он стремился, — сказал Бубнов в эфире «Коммент. Шоу» на YouTube.

Футбол
Премьер-лига 2026/2027
Тур 1, 25.07.2026, 16:15
Акрон
0
Зенит
5

Напомним, что в первом туре Российской Премьер-лиги «Краснодар» обыграл «Рубин» со счетом 3:1. «Спартак» разгромил «Родину» (3:0), а «Зенит» — «Акрон» (5:0).

Футбол
Премьер-лига 2026/2027
Тур 1, 25.07.2026, 20:45
Спартак
3
Родина
0

Александр Бубнов выступал за «Спартак» с 1983-го по 1989 год, дважды становясь с клубом чемпионом СССР, еще один раз Бубнов побеждал в союзном первенстве в составе московского «Динамо». В активе защитника 34 матча за сборную СССР. Бубнов играл на чемпионате мира 1986 года, который проходил в Мексике.

Рубин
1:3
Первый тайм: 1:1
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 1
26.07.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Ак Барс Арена, 18866 зрителей
Главные тренеры
Франк Артига
Мурад Мусаев
Голы
Рубин
Мирлинд Даку
(Евгений Ставер)
12′
Краснодар
Хуан Мануэль Боселли
45+6′
Никита Кривцов
(Хуан Мануэль Боселли)
53′
Роберту Алвес Кристиан
90+4′
Составы команд
Рубин
38
Евгений Ставер
51
Илья Рожков
18′
5
Игор Вуячич
14
Игнасио Начо Сааведра
22
Велдин Ходжа
10
Мирлинд Даку
12
Андерсон Арройо
77′
44
Даниил Кузнецов
4
Константин Нижегородов
64′
3
Дениль Мальдонадо
23
Руслан Безруков
64′
43
Жак-Жюльен Сиве
2
Егор Тесленко
88′
98
Никита Лобов
11
Назми Грипши
46′
71
Илья Самошников
Краснодар
1
Станислав Агкацев
40
Илья Вахания
15
Лукас Оласа
11
Жоау Батчи
88
Никита Кривцов
45+1′
3
Тормена
5
Жубал
23
Хуан Мануэль Боселли
77′
47
Даниил Уткин
10
Дмитрий Воробьев
80′
18
Роберту Алвес Кристиан
90+3′
53
Александр Черников
80′
21
Магомед Оздоев
8
Дуглас Аугусту
45+4′
84′
6
Кевин Ленини
Статистика
Рубин
Краснодар
Желтые карточки
0
3
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
4
19
Удары в створ
3
8
Угловые
2
4
Фолы
19
13
Офсайды
0
5
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти