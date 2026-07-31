Семак: можем вернуть Касаджикова в «Зенит» уже зимой

«Конечно, такого дебюта, настолько яркого, никто не ожидал. Но то, что это игрок, на которого мы рассчитываем, естественно, было обозначено изначально — он продлил контракт с клубом. И ввиду того, что у нас на этой позиции левого вингера на сегодняшний достаточное количество игроков, мы решили, что будет более правильно дать ему возможность получить больше игровой практики. И, конечно, желательно в клубе Премьер-лиги, что мы и сделали. Очень рады за него — потрясающий гол забил! Я думаю, что качество его игры напрямую влияет на срок возвращения его в наш клуб. Можем его уже зимой вернуть, а можем и через год», — сказал Семак.