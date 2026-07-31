Семак: можем вернуть Касаджикова в «Зенит» уже зимой

18-летний воспитанник академии «Зенит» был арендован «Оренбургом» на сезон-2026/27. В домашнем матче 1-го тура против «Ростова» (2:1) он был признан лучшим игроком матча, записав на свой счет забитый мяч и голевую передачу.
«Конечно, такого дебюта, настолько яркого, никто не ожидал. Но то, что это игрок, на которого мы рассчитываем, естественно, было обозначено изначально — он продлил контракт с клубом. И ввиду того, что у нас на этой позиции левого вингера на сегодняшний достаточное количество игроков, мы решили, что будет более правильно дать ему возможность получить больше игровой практики. И, конечно, желательно в клубе Премьер-лиги, что мы и сделали. Очень рады за него — потрясающий гол забил! Я думаю, что качество его игры напрямую влияет на срок возвращения его в наш клуб. Можем его уже зимой вернуть, а можем и через год», — сказал Семак.
В прошлом сезоне Касаджиков выступал за «Зенит-2» и сыграл 16 матчей во Второй лиге, записав на свой счет семь мячей и четыре голевые передачи.
У Касаджикова есть брат-близнец Алексей, который также является воспитанником академии «Зенита» и выступает на позиции нападающего. Этим летом он покинул клуб и перешел в грозненский «Ахмат».
В воскресенье, 2 августа, «Оренбург» во 2-м туре РПЛ дома сыграет с «Зенитом». Начало матча — в 16:00 по московскому времени.
Ильдар Ахметзянов
Джонатан Альба
Руслан Куль
(Андрей Касаджиков)
84′
Андрей Касаджиков
90+4′
Виктор Мелехин
(Андрей Лангович)
47′
1
Богдан Овсянников
24
Максим Сивис
3
Данила Ведерников
9
Максим Савельев
36′
49′
4
Данила Хотулев
4′
57
Евгений Болотов
8
Дамиан Пуэбла
80′
7
Джерссон Гонсалес
20
Дмитрий Рыбчинский
65′
30
Гедеон Гузина
27
Ренат Голыбин
65′
77
Андрей Касаджиков
6
Джон Алекс Паласиос
90′
5
Алексей Татаев
11
Егор Назаренко
80′
78
Руслан Куль
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
74′
3
Умар Сако
7
Роналдо
10
Иван Комаров
8
Алексей Миронов
40
Игор Ногейра
45+3′
46′
22
Давид Семенчук
90+6′
87
Андрей Лангович
59′
67′
67
Герман Игнатов
99
Тимур Сулейманов
76′
91
Антон Шамонин
16
Максим Мухин
67′
5
Ярослав Михайлов
18
Константин Кучаев
45+6′
55′
6
Олакунле Олусегун
71′
Главный судья
Никита Новиков
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Дмитрий Семенов
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти