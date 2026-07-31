Дивеев: Прекрасно помним поражение от «Оренбурга» в марте

Помним ту мартовскую игру. Она была, можно сказать, ужасной, потому что забили нам нелепые голы, и мы не смогли на 90-й минуте сравнять. Так вообще нельзя играть. Понятно, мы делаем выводы из этого, когда приезжаем в гости к команде из нижней части таблицы, понимаем, как они будут на нас настраиваться. И в этот раз мы уже будем понимать, что нужно делать, и у нас будет совсем другой настрой по сравнению с мартовской игрой, — приводятся слова Дивеева на сайте клуба.