Дивеев: Прекрасно помним поражение от «Оренбурга» в марте

— Мы все прекрасно помним, как в том сезоне мы проиграли «Оренбургу» 1:2. Для нас, наверное, будет интересная игра — мы туда едем только за победой. Плюс начало чемпионата. Все прекрасно понимаем, как будем играть с ними. Знаем их атмосферу, знаем их поле. Поэтому будем показывать свой максимум с ними.
Мы прекрасно знаем, как они играют, и прекрасно знаем, что они будут делать как в атаке, так и в обороне. Сами они, наверное, больше будут играть от обороны и выходить в контратаки. Тот же Касаджиков — быстрый парень, который будет убирать под правую и бить, как он забил прекрасный гол с «Ростовом». Знаем его сильные качества, поэтому будем перекрывать и не давать ему это делать.
Помним ту мартовскую игру. Она была, можно сказать, ужасной, потому что забили нам нелепые голы, и мы не смогли на 90-й минуте сравнять. Так вообще нельзя играть. Понятно, мы делаем выводы из этого, когда приезжаем в гости к команде из нижней части таблицы, понимаем, как они будут на нас настраиваться. И в этот раз мы уже будем понимать, что нужно делать, и у нас будет совсем другой настрой по сравнению с мартовской игрой, — приводятся слова Дивеева на сайте клуба.
Матч между «Зенитом» и «Оренбургом» пройдет в Оренбурге в воскресенье и начнется в 16 часов по московскому времени. «Зенит» в первом туре обыграл на выезде «Акрон» (5:0), «Оренбург» на своем поле — «Ростов» (2:1).