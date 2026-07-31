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«Оренбург» купил игрока «Зенита» за 60 млн рублей

«Оренбург» договорился о переходе полузащитника «Зенита» Дмитрия Васильева. Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, сумма трансфера составит 60 млн рублей, а 22-летний игрок подпишет четырехлетний контракт — до лета 2030 года. Отмечается, что «Оренбург» выиграл борьбу за игрока у махачкалинского «Динамо».

Васильев является воспитанником «Зенита». Он провел за главную команду «сине-бело-голубых» 25 матчей, в которых забил два мяча. Минувший сезон Васильев провел в аренде в «Сочи», где сыграл 30 матчей, в которых забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

Ранее Васильев уже играл за «Оренбург» на правах аренды. Во второй половине сезона-2021/22 он провел пять матчей команду за основную команду и пять матчей за дубль.

Васильев станет шестым воспитанником «Зенита» в составе «Оренбурга»: за команду уже выступают вратарь Максим Рудаков, защитники Данила Хотулев и Николай Косерик, а также полузащитники Алексей Барановский и Андрей Касаджиков.

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Зенит
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В 1-м туре нового сезона РПЛ «Оренбург» дома обыграл «Ростов» (2:1). В воскресенье, 2 августа, команда Ильдара Ахметзянова дома сыграет с «Зенитом». Начало матча — в 16:00 по московскому времени.