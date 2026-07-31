«Оренбург» купил игрока «Зенита» за 60 млн рублей

Васильев является воспитанником «Зенита». Он провел за главную команду «сине-бело-голубых» 25 матчей, в которых забил два мяча. Минувший сезон Васильев провел в аренде в «Сочи», где сыграл 30 матчей, в которых забил три мяча и отдал одну голевую передачу.