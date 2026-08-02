Семак — о Глушенкове: провел блестящий матч

Петербуржцы выиграли на выезде со счетом 3:0, и все три мяча записал на свой счет именно Глушенков: он открыл счет на 6-й минуте, оформил дубль на 58-й и завершил хет-трик на 66-й.
«Начали хорошо, создавали моменты. Могли забить больше трех. Но в целом хорошая трудовая победа, качественный матч», — сказал Семак. Отдельно тренер отметил героя встречи: «Прекрасно сыграл сегодня. Не пожадничал в моменте, когда отдал пас на Мостового. Провел блестящий матч».
Хет-трик Глушенкова стал первым в чемпионате России сезона-2026/27, а сам форвард по числу таких достижений за «Зенит» в РПЛ в XXI веке обошел легендарного Халка. Показательно и то, что после матча он был признан лучшим игроком встречи.
Старт сезона у сине-бело-голубых получился впечатляющим: в первом туре они разгромили «Акрон» (5:0), теперь добавили три мяча «Оренбургу» — 8 забитых при ни одном пропущенном и 6 очков, что вывело команду на первое место в таблице. Следующий матч в РПЛ «Зенит» проведет дома против «Родины» 9 августа.
Ильдар Ахметзянов
Сергей Семак
Максим Глушенков
(Педро)
6′
Максим Глушенков
58′
Максим Глушенков
(Джон Джон)
66′
88
Максим Рудаков
24
Максим Сивис
30
Гедеон Гузина
6
Джон Алекс Паласиос
76′
57
Евгений Болотов
78
Руслан Куль
3
Данила Ведерников
46′
26
Эмил Ценов
20
Дмитрий Рыбчинский
66′
38
Артем Касимов
77
Андрей Касаджиков
25′
61′
27
Ренат Голыбин
8
Дамиан Пуэбла
78′
21
Бенджамин Бош
5
Алексей Татаев
21′
66′
19
Алешандре Жезус
16
Денис Адамов
31
Густаво Мантуан
10
Максим Глушенков
78
Игорь Дивеев
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
66
Роман Вега
23′
46′
3
Дуглас Сантос
14
Джон Джон
70′
25
Кевин Андраде
20
Педро
84′
17
Андрей Мостовой
7
Александр Соболев
84′
9
Фелипе Аугусто
33
Нино
70′
11
Луис Энрике
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
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