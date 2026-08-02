Семак — о Глушенкове: провел блестящий матч

Хет-трик Глушенкова стал первым в чемпионате России сезона-2026/27, а сам форвард по числу таких достижений за «Зенит» в РПЛ в XXI веке обошел легендарного Халка. Показательно и то, что после матча он был признан лучшим игроком встречи.