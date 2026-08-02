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Семак — о Глушенкове: провел блестящий матч

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире «Матч ТВ» оценил игру нападающего Максима Глушенкова в матче 2-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Сергей Ефимов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Петербуржцы выиграли на выезде со счетом 3:0, и все три мяча записал на свой счет именно Глушенков: он открыл счет на 6-й минуте, оформил дубль на 58-й и завершил хет-трик на 66-й.

«Начали хорошо, создавали моменты. Могли забить больше трех. Но в целом хорошая трудовая победа, качественный матч», — сказал Семак. Отдельно тренер отметил героя встречи: «Прекрасно сыграл сегодня. Не пожадничал в моменте, когда отдал пас на Мостового. Провел блестящий матч».

Хет-трик Глушенкова стал первым в чемпионате России сезона-2026/27, а сам форвард по числу таких достижений за «Зенит» в РПЛ в XXI веке обошел легендарного Халка. Показательно и то, что после матча он был признан лучшим игроком встречи.

Старт сезона у сине-бело-голубых получился впечатляющим: в первом туре они разгромили «Акрон» (5:0), теперь добавили три мяча «Оренбургу» — 8 забитых при ни одном пропущенном и 6 очков, что вывело команду на первое место в таблице. Следующий матч в РПЛ «Зенит» проведет дома против «Родины» 9 августа.

Оренбург
0:3
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 2
2.08.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
Газовик, 8249 зрителей
Главные тренеры
Ильдар Ахметзянов
Сергей Семак
Голы
Зенит
Максим Глушенков
(Педро)
6′
Максим Глушенков
58′
Максим Глушенков
(Джон Джон)
66′
Составы команд
Оренбург
88
Максим Рудаков
24
Максим Сивис
30
Гедеон Гузина
6
Джон Алекс Паласиос
76′
57
Евгений Болотов
78
Руслан Куль
3
Данила Ведерников
46′
26
Эмил Ценов
20
Дмитрий Рыбчинский
66′
38
Артем Касимов
77
Андрей Касаджиков
25′
61′
27
Ренат Голыбин
8
Дамиан Пуэбла
78′
21
Бенджамин Бош
5
Алексей Татаев
21′
66′
19
Алешандре Жезус
Зенит
16
Денис Адамов
31
Густаво Мантуан
10
Максим Глушенков
78
Игорь Дивеев
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
66
Роман Вега
23′
46′
3
Дуглас Сантос
14
Джон Джон
70′
25
Кевин Андраде
20
Педро
84′
17
Андрей Мостовой
7
Александр Соболев
84′
9
Фелипе Аугусто
33
Нино
70′
11
Луис Энрике
Статистика
Оренбург
Зенит
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
13
12
Удары в створ
2
5
Угловые
5
2
Фолы
18
11
Офсайды
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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