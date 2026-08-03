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«Доверяем Альбе». В «Ростове» опровергли интерес к Ролану Гусеву

Гендиректор «Ростова» Андрей Чайка опроверг интерес клуба к бывшему главному тренеру «Динамо» Ролану Гусеву.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее «РБ Спорт» сообщил о том, что Ролан Гусев является основным кандидатом на пост главного тренера команды в случае отставки Джонатана Альбы. В качестве альтернативного варианта рассматривается назначение Сергея Ташуева. Генеральный директор «Ростова» Андрей Чайка прокомментировал слухи о скорой отставке испанского специалиста.

— Информация не соответствует действительности. На сегодняшний день мы доверяем Альбе и всему тренерскому штабу. Они ни о чем не должны думать, кроме игры. Никаких изменений на сегодняшний день нет, не знаю, откуда идут такие вбросы.

Есть результат, будем отталкиваться только от него. У тренерского штаба есть команда и возможности, чтобы доказывать, что они достойны работать в футбольном клубе «Ростов». Никакого Гусева мы не рассматриваем — это неправда, — передает слова Чайки «Матч ТВ».

«Ростов» во втором туре со счетом 4:2 переиграл на выезде новичка Российской Премьер-лиги «Родину». Подопечные Альбы с тремя очками располагаются на седьмой строчке турнирной таблицы. 8 августа «Ростов» в Москве сыграет с ЦСКА в рамках 3-го тура РПЛ.

Родина
2:4
Первый тайм: 1:1
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 2
31.07.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Арена Химки, 3324 зрителя
Главные тренеры
Хуан Диас
Джонатан Альба
Голы
Родина
Икер Посо
(Артем Максименко)
4′
Умар Сако
74′
Ростов
Иван Комаров
16′
Митя Крижан
52′
Андрей Лангович
(Константин Кучаев)
56′
Даниил Шанталий
(Андрей Лангович)
90′
Составы команд
Родина
13
Сергей Волков
9
Артем Максименко
99
Иван Тимошенко
55
Митя Крижан
26
Артем Мещанинов
10
Йорди Рейна
88
Артем Сокол
27′
80
Станислав Бессмертный
49
Илья Дятлов
14′
60′
3
Лео Гогличидзе
17
Солтмурад Бакаев
60′
18
Магомедхабиб Абдусаламов
8
Икер Посо
60′
77
Артур Гарибян
6
Руслан Фищенко
48′
75′
23
Кирилл Ушатов
Ростов
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
40
Игор Ногейра
3
Умар Сако
7
Роналдо
87
Андрей Лангович
10
Иван Комаров
8
Алексей Миронов
99
Тимур Сулейманов
87′
21
Даниил Шанталий
16
Максим Мухин
73′
6
Олакунле Олусегун
18
Константин Кучаев
49′
80′
5
Ярослав Михайлов
Статистика
Родина
Ростов
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
8
24
Удары в створ
2
10
Угловые
2
9
Фолы
17
18
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Данил Набока
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Дмитрий Семенов
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти