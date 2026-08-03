«Доверяем Альбе». В «Ростове» опровергли интерес к Ролану Гусеву

Ранее «РБ Спорт» сообщил о том, что Ролан Гусев является основным кандидатом на пост главного тренера команды в случае отставки Джонатана Альбы. В качестве альтернативного варианта рассматривается назначение Сергея Ташуева. Генеральный директор «Ростова» Андрей Чайка прокомментировал слухи о скорой отставке испанского специалиста.
— Информация не соответствует действительности. На сегодняшний день мы доверяем Альбе и всему тренерскому штабу. Они ни о чем не должны думать, кроме игры. Никаких изменений на сегодняшний день нет, не знаю, откуда идут такие вбросы.
Есть результат, будем отталкиваться только от него. У тренерского штаба есть команда и возможности, чтобы доказывать, что они достойны работать в футбольном клубе «Ростов». Никакого Гусева мы не рассматриваем — это неправда, — передает слова Чайки «Матч ТВ».
«Ростов» во втором туре со счетом 4:2 переиграл на выезде новичка Российской Премьер-лиги «Родину». Подопечные Альбы с тремя очками располагаются на седьмой строчке турнирной таблицы. 8 августа «Ростов» в Москве сыграет с ЦСКА в рамках 3-го тура РПЛ.
Хуан Диас
Джонатан Альба
Икер Посо
(Артем Максименко)
4′
Умар Сако
74′
Иван Комаров
16′
Митя Крижан
52′
Андрей Лангович
(Константин Кучаев)
56′
Даниил Шанталий
(Андрей Лангович)
90′
13
Сергей Волков
9
Артем Максименко
99
Иван Тимошенко
55
Митя Крижан
26
Артем Мещанинов
10
Йорди Рейна
88
Артем Сокол
27′
80
Станислав Бессмертный
49
Илья Дятлов
14′
60′
3
Лео Гогличидзе
17
Солтмурад Бакаев
60′
18
Магомедхабиб Абдусаламов
8
Икер Посо
60′
77
Артур Гарибян
6
Руслан Фищенко
48′
75′
23
Кирилл Ушатов
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
40
Игор Ногейра
3
Умар Сако
7
Роналдо
87
Андрей Лангович
10
Иван Комаров
8
Алексей Миронов
99
Тимур Сулейманов
87′
21
Даниил Шанталий
16
Максим Мухин
73′
6
Олакунле Олусегун
18
Константин Кучаев
49′
80′
5
Ярослав Михайлов
Главный судья
Данил Набока
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Дмитрий Семенов
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти