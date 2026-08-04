«Бился за бабки». Гурцкая назвал зарплату Барко в «Спартаке»

«У Барко в “Спартаке” намного больше условия, чем у Даку. У него 4,5 млн евро в год, а у Даку будет 3 млн евро. Ну, с бонусами — 3,5 млн евро. Чисто гипотетически переподписание Барко может повлиять на Маркиньоса и Солари. Потому что это игроки основного состава, они больше года в команде и они приносят результат. Барко за свои бабки бился, и он их получил», — сказал Гурцкая.