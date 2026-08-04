«Бился за бабки». Гурцкая назвал зарплату Барко в «Спартаке»

Ранее сообщалось, что 27-летний аргентинец подпишет новый контракт с «красно-белыми», который будет рассчитан до лета 2030 года. Официально о продлении контракта с Барко пока не объявлено.
«У Барко в “Спартаке” намного больше условия, чем у Даку. У него 4,5 млн евро в год, а у Даку будет 3 млн евро. Ну, с бонусами — 3,5 млн евро. Чисто гипотетически переподписание Барко может повлиять на Маркиньоса и Солари. Потому что это игроки основного состава, они больше года в команде и они приносят результат. Барко за свои бабки бился, и он их получил», — сказал Гурцкая.
Барко перешел в «Спартак» летом 2024 года из «Ривер Плейта» за 14 млн евро. За два года аргентинец провел за «красно-белых» 76 матчей, в которых забил 23 мяча и отдал 19 голевых передач. Его контракт с российским клубом был рассчитан до лета 2027 года. В прошлом сезоне Барко выиграл со «Спартаком» Кубок России.
Ранее сообщалось, что Барко может вернуться на родину. Интерес к игроку «Спартака» проявляли «Бока Хуниорс», «Индепендьенте» и «Ривер Плейт».
После 2-го тура «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая «Зениту» по разнице мячей. В среду, 5 августа, «красно-белые» дома сыграют против «Оренбурга». Начало матча — в 18:30 по московскому времени.