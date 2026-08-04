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Погребняк: Батракову надо уходить, он бы мог усилить «Зенит»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Павел Погребняк оценил карьерные перспективы полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова. Об этом сообщает «Спорт день за днем».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Даже если бы “Локомотив” набрал шесть очков в первых двух играх, ему все равно надо уходить. Я уже год назад говорил, как только поступит предложение, Батракову нужно уезжать и прогрессировать. Куда лучше пойти? Надо смотреть от какой именно европейской команды, и финансовые условия здесь многое решают.

Посмотрите на тот же переход Сперцяна в Саудовскую Аравию — деньги сейчас немаловажный фактор. Если это “Аль-Наср” или “Аль-Ахли”, где играют великие звезды, то, конечно, надо рассматривать. Усилил бы Батраков “Зенит”? Да, бесспорно. Усилил бы», — сказал Погребняк.

Батраков является воспитанником «Локомотива» и выступает за первую команду с марта 2024 года. Он провел за «железнодорожников» 81 матч, в которых забил 33 мяча и отдал 23 голевые передачи. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Батракова в 28 млн евро.

Ранее сообщалось, что предметный интерес к Батракову проявляет «Галатасарай», который готов заплатить за 21-летнего россиянина 20 млн евро. «Локомотив» рассчитывает получить от турецкого гранда 30 млн евро.

«Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, имея после двух туров одно набранное очко. Сегодня, 4 августа, «железнодорожники» дома сыграют против ЦСКА. Начало матча — в 20:45 по московскому времени.

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