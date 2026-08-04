Погребняк: Батракову надо уходить, он бы мог усилить «Зенит»

«Даже если бы “Локомотив” набрал шесть очков в первых двух играх, ему все равно надо уходить. Я уже год назад говорил, как только поступит предложение, Батракову нужно уезжать и прогрессировать. Куда лучше пойти? Надо смотреть от какой именно европейской команды, и финансовые условия здесь многое решают.



Посмотрите на тот же переход Сперцяна в Саудовскую Аравию — деньги сейчас немаловажный фактор. Если это “Аль-Наср” или “Аль-Ахли”, где играют великие звезды, то, конечно, надо рассматривать. Усилил бы Батраков “Зенит”? Да, бесспорно. Усилил бы», — сказал Погребняк.