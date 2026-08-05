«Зенит» переключился на нового бразильца после отказа Данило

По информации источника, петербургский клуб запросил информацию о 25-летнем футболисте после отказа полузащитника «Ботафого» Данило переезжать в Россию. Официальные переговоры между сторонами пока не начались.
Отмечается, что «Флуминенсе» не намерен расставаться с Эркулесом и хочет сохранить ключевых футболистов. В то же время клубу из Рио-де-Жанейро требуется выручить 200 млн реалов (33,7 млн евро) для соблюдения трансферного баланса.
Эркулес перешел во «Флуминенсе» зимой 2025 года из «Форталезы» за 4,55 млн евро. 25-летний бразилец провел за команду 99 матчей, в которых забил девять мячей и отдал две голевые передачи. Его контракт с «Флуминенсе» рассчитан до конца 2029 года.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Эркулеса в 15 млн евро.
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая по дополнительным показателям «Спартак», «Краснодар» и махачкалинское «Динамо». Сегодня, 5 августа, «сине-бело-голубые» дома в Кубке России сыграют против «Балтики». Начало матча — в 20:45 по московскому времени.