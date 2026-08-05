«Зенит» переключился на нового бразильца после отказа Данило

Эркулес перешел во «Флуминенсе» зимой 2025 года из «Форталезы» за 4,55 млн евро. 25-летний бразилец провел за команду 99 матчей, в которых забил девять мячей и отдал две голевые передачи. Его контракт с «Флуминенсе» рассчитан до конца 2029 года.