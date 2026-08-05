Игрок «Краснодара» Уткин: «Зенит» и «Спартак» нам не конкуренты

«У “Краснодара” нет конкурентов в этом сезоне в борьбе за чемпионство. Ни “Зенит”, ни “Спартак” нам не конкуренты. Мы сами себе конкуренты, все будет зависеть только от нас. Команда способна как завоевать титул, так и сама создать себе проблемы», — сказал Уткин.
Даниил Уткин вернулся в «Краснодар» этим летом из «Ростова» на правах свободного агента. 26-летний полузащитник является воспитанником клуба и выступал за главную команду «быков» с 2018 по 2021 год.
В прошлом сезоне «Краснодар» выиграл серебряные медали РПЛ, уступив два очка петербургскому «Зениту», а также проиграл в финале Кубка России московскому «Спартаку» (1:1, пен. 4:3).
«Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, уступая «Зениту» и «Спартаку» по дополнительным показателям. Сегодня, 5 августа, «быки» в Кубке России дома сыграют против «Ахмата». Начало матча — в 20:45 по московскому времени.
В 3-м туре РПЛ «Краснодар» на выезде сыграет со «Спартаком». Матч пройдет в воскресенье, 9 августа.
Мурад Мусаев
Олег Василенко
Жубал
(Лукас Оласа)
5′
Никита Кривцов
(Роберту Алвес Кристиан)
27′
Никита Кривцов
(Жоау Батчи)
59′
Максим Турищев
(Николай Гиоргобиани)
85′
Алексей Сутормин
(Белайди Пуси)
88′
Аксель Гнапи
51′
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
11
Жоау Батчи
90+6′
88
Никита Кривцов
10
Дмитрий Воробьев
3
Тормена
40
Илья Вахания
69′
17
Валентин Пальцев
18
Роберту Алвес Кристиан
60′
6
Кевин Ленини
5
Жубал
50′
72′
4
Диего Коста
53
Александр Черников
69′
21
Магомед Оздоев
8
Дуглас Аугусту
29′
60′
47
Даниил Уткин
90+1′
1
Даниил Фролкин
55
Дарко Тодорович
10
Ильнур Альшин
20
Игорь Юрганов
52
Равиль Нетфуллин
5
Альберт Габараев
97
Бутта Магомедов
85′
8
Абдула Багамаев
23
Вячеслав Якимов
77′
17
Антон Ковалев
44
Юрий Журавлев
77′
19
Белайди Пуси
9
Аксель Гнапи
60′
7
Максим Турищев
99
Николай Гиоргобиани
85′
11
Алексей Сутормин
Главный судья
Станислав Матвеев
(Россия, Троицк)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Альмир Хатмуллин
(Россия, Химки)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти