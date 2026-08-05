Игрок «Краснодара» Уткин: «Зенит» и «Спартак» нам не конкуренты

«У “Краснодара” нет конкурентов в этом сезоне в борьбе за чемпионство. Ни “Зенит”, ни “Спартак” нам не конкуренты. Мы сами себе конкуренты, все будет зависеть только от нас. Команда способна как завоевать титул, так и сама создать себе проблемы», — сказал Уткин.