Галактионов: сейчас Батраков и Карпукас находятся в «Локомотиве»

Ранее сообщалось, что Карпукас может продолжить карьеру в «Зените», а Батраков может перейти в один из зарубежных клубов.
«Ну, все-таки давайте жить сегодняшним днем. Сегодня ребята находятся в “Локомотиве”. И мы рады, что они у нас есть. Это наши воспитанники, наши ребята. Они приносят огромную пользу команде, клубу, российскому футболу. Все, что касается трансферных переговоров, я этим не занимаюсь. Этим занимается клуб. Наверное, лучше вопросы задать туда. Что касается сложностей, сложно везде, на всех этапах. Даже когда у тебя есть большая обойма, ей надо управлять. Даже когда у тебя обоймы этой нет — тоже надо выходить из этого положения. На сегодняшний день есть ситуация — в текущий момент надо принять правильные шаги. Так что будет стараться все это вместе делать», — сказал Галактионов.
Карпукас и Батраков и являются воспитанниками «Локомотива». На счету 24-летнего Карпукаса 142 матча за клуб, в которых он забил шесть мячей и отдал пять голевых передач. У 21-летнего Батракова 81 матч за «железнодорожников», в которых он забил 33 мяча и отдал 23 голевые передачи.
«Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, имея после двух туров одно набранное очко. В субботу, 8 августа, «железнодорожники» дома сыграют против «Акрона». Начало матча — в 18:00 по московскому времени.
Михаил Галактионов
Дмитрий Игдисамов
Александр Сильянов
90+2′
Матеус Рейс
40′
22
Илья Лантратов
24
Максим Ненахов
45
Александр Сильянов
10
Алексей Батраков
85
Евгений Морозов
88′
14
Георгий Джикия
8
Александр Коваленко
60′
9
Сергей Пиняев
88
Михаил Щетинин
46′
75
Илья Еремеев
11
Вадим Раков
60′
63
Владислав Голубев
19
Александр Руденко
31′
7
Зелимхан Бакаев
32
Лукас Вера
46′
93
Артем Карпукас
39
Максим Бориско
2
Матеус Рейс
11
Тамерлан Мусаев
6
Дмитрий Баринов
89′
90
Матвей Лукин
23
Джамалутдин Абдулкадыров
22
Милан Гайич
62′
3
Данил Круговой
62
Имран Фиров
62′
37
Энрике Кармо
17
Кирилл Глебов
46′
10
Иван Обляков
85′
7
Матеус Алвес
76′
18
Данила Козлов
31
Матвей Кисляк
46′
20
Матия Попович
Главный судья
Андрей Прокопов
(Россия, Ярославль)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти