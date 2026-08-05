Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
Спартак
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.40
П2
10.00
Футбол. Кубок России
18:30
Факел
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.70
П2
1.97
Футбол. Лига конференций
20:00
Бранн
:
Аполлон
Все коэффициенты
П1
1.64
X
4.30
П2
5.20
Футбол. Кубок России
20:45
Краснодар
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.20
П2
5.60
Футбол. Кубок России
20:45
Зенит
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
1.38
X
4.80
П2
10.00
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Орхус
:
Сабах
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Фенербахче
:
Штурм
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.57
П2
8.25
Футбол. Лига Европы
21:15
Ференцварош
:
Гурник З
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.92
П2
4.90
Футбол. Лига конференций
21:30
Панатинаикос
:
ЦСКА 1948
Все коэффициенты
П1
1.21
X
6.55
П2
14.75
Футбол. Лига Европы
завершен
Ларн
0
:
Иберия 1999
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Шэмрок Роверс
3
:
Эгнатия
1
П1
X
П2

Галактионов: сейчас Батраков и Карпукас находятся в «Локомотиве»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал возможный уход полузащитников Артема Карпукаса и Алексея Батракова в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Sport24.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что Карпукас может продолжить карьеру в «Зените», а Батраков может перейти в один из зарубежных клубов.

«Ну, все-таки давайте жить сегодняшним днем. Сегодня ребята находятся в “Локомотиве”. И мы рады, что они у нас есть. Это наши воспитанники, наши ребята. Они приносят огромную пользу команде, клубу, российскому футболу. Все, что касается трансферных переговоров, я этим не занимаюсь. Этим занимается клуб. Наверное, лучше вопросы задать туда. Что касается сложностей, сложно везде, на всех этапах. Даже когда у тебя есть большая обойма, ей надо управлять. Даже когда у тебя обоймы этой нет — тоже надо выходить из этого положения. На сегодняшний день есть ситуация — в текущий момент надо принять правильные шаги. Так что будет стараться все это вместе делать», — сказал Галактионов.

Карпукас и Батраков и являются воспитанниками «Локомотива». На счету 24-летнего Карпукаса 142 матча за клуб, в которых он забил шесть мячей и отдал пять голевых передач. У 21-летнего Батракова 81 матч за «железнодорожников», в которых он забил 33 мяча и отдал 23 голевые передачи.

«Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, имея после двух туров одно набранное очко. В субботу, 8 августа, «железнодорожники» дома сыграют против «Акрона». Начало матча — в 18:00 по московскому времени.

Локомотив
1:1
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
Футбол, Кубок России, Группа D
4.08.2026, 20:45 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Дмитрий Игдисамов
Голы
Локомотив
Александр Сильянов
90+2′
ЦСКА
Матеус Рейс
40′
Составы команд
Локомотив
22
Илья Лантратов
24
Максим Ненахов
45
Александр Сильянов
10
Алексей Батраков
85
Евгений Морозов
88′
14
Георгий Джикия
8
Александр Коваленко
60′
9
Сергей Пиняев
88
Михаил Щетинин
46′
75
Илья Еремеев
11
Вадим Раков
60′
63
Владислав Голубев
19
Александр Руденко
31′
7
Зелимхан Бакаев
32
Лукас Вера
46′
93
Артем Карпукас
ЦСКА
39
Максим Бориско
2
Матеус Рейс
11
Тамерлан Мусаев
6
Дмитрий Баринов
89′
90
Матвей Лукин
23
Джамалутдин Абдулкадыров
22
Милан Гайич
62′
3
Данил Круговой
62
Имран Фиров
62′
37
Энрике Кармо
17
Кирилл Глебов
46′
10
Иван Обляков
85′
7
Матеус Алвес
76′
18
Данила Козлов
31
Матвей Кисляк
46′
20
Матия Попович
Статистика
Локомотив
ЦСКА
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
11
21
Удары в створ
4
8
Угловые
5
4
Фолы
10
10
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Андрей Прокопов
(Россия, Ярославль)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти