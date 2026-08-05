Галактионов: сейчас Батраков и Карпукас находятся в «Локомотиве»

«Ну, все-таки давайте жить сегодняшним днем. Сегодня ребята находятся в “Локомотиве”. И мы рады, что они у нас есть. Это наши воспитанники, наши ребята. Они приносят огромную пользу команде, клубу, российскому футболу. Все, что касается трансферных переговоров, я этим не занимаюсь. Этим занимается клуб. Наверное, лучше вопросы задать туда. Что касается сложностей, сложно везде, на всех этапах. Даже когда у тебя есть большая обойма, ей надо управлять. Даже когда у тебя обоймы этой нет — тоже надо выходить из этого положения. На сегодняшний день есть ситуация — в текущий момент надо принять правильные шаги. Так что будет стараться все это вместе делать», — сказал Галактионов.