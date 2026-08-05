Жена Батракова: Его мечта — попробовать себя где-то еще

Ранее СМИ сообщили, что турецкий «Галатасарай» готовит улучшенное предложение по трансферу Батракова. По данным источников, «Локомотив» рассчитывает получить за своего воспитанника около 30 млн евро.
«Для него мечта — попробовать себя где-то еще. Он безумно благодарен этому клубу и всегда готов здесь выкладываться. Но если сложится так, что его мечта может продолжиться где-то дальше, то это его выбор», — приводит слова Подшибякиной «Матч ТВ».
Батраков выступает за основную команду «Локомотива» с марта 2024 года. За это время полузащитник провел 82 матча, забил 33 мяча и отдал 23 голевые передачи. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2029 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 28 млн евро.
После двух туров нового сезона РПЛ «Локомотив» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав одно очко.
Михаил Галактионов
Дмитрий Игдисамов
Александр Сильянов
90+2′
Матеус Рейс
40′
22
Илья Лантратов
24
Максим Ненахов
45
Александр Сильянов
10
Алексей Батраков
85
Евгений Морозов
88′
14
Георгий Джикия
8
Александр Коваленко
60′
9
Сергей Пиняев
88
Михаил Щетинин
46′
75
Илья Еремеев
11
Вадим Раков
60′
63
Владислав Голубев
19
Александр Руденко
31′
7
Зелимхан Бакаев
32
Лукас Вера
46′
93
Артем Карпукас
39
Максим Бориско
2
Матеус Рейс
11
Тамерлан Мусаев
6
Дмитрий Баринов
89′
90
Матвей Лукин
23
Джамалутдин Абдулкадыров
22
Милан Гайич
62′
3
Данил Круговой
62
Имран Фиров
62′
37
Энрике Кармо
17
Кирилл Глебов
46′
10
Иван Обляков
85′
7
Матеус Алвес
76′
18
Данила Козлов
31
Матвей Кисляк
46′
20
Матия Попович
Главный судья
Андрей Прокопов
(Россия, Ярославль)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти