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Жена Батракова: Его мечта — попробовать себя где-то еще

Жена полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, бывшая футболистка сборной России Ирина Подшибякина, прокомментировала возможный уход игрока из московского клуба.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Ранее СМИ сообщили, что турецкий «Галатасарай» готовит улучшенное предложение по трансферу Батракова. По данным источников, «Локомотив» рассчитывает получить за своего воспитанника около 30 млн евро.

«Для него мечта — попробовать себя где-то еще. Он безумно благодарен этому клубу и всегда готов здесь выкладываться. Но если сложится так, что его мечта может продолжиться где-то дальше, то это его выбор», — приводит слова Подшибякиной «Матч ТВ».

Батраков выступает за основную команду «Локомотива» с марта 2024 года. За это время полузащитник провел 82 матча, забил 33 мяча и отдал 23 голевые передачи. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2029 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 28 млн евро.

После двух туров нового сезона РПЛ «Локомотив» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав одно очко.

Локомотив
1:1
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
Футбол, Кубок России, Группа D
4.08.2026, 20:45 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Дмитрий Игдисамов
Голы
Локомотив
Александр Сильянов
90+2′
ЦСКА
Матеус Рейс
40′
Составы команд
Локомотив
22
Илья Лантратов
24
Максим Ненахов
45
Александр Сильянов
10
Алексей Батраков
85
Евгений Морозов
88′
14
Георгий Джикия
8
Александр Коваленко
60′
9
Сергей Пиняев
88
Михаил Щетинин
46′
75
Илья Еремеев
11
Вадим Раков
60′
63
Владислав Голубев
19
Александр Руденко
31′
7
Зелимхан Бакаев
32
Лукас Вера
46′
93
Артем Карпукас
ЦСКА
39
Максим Бориско
2
Матеус Рейс
11
Тамерлан Мусаев
6
Дмитрий Баринов
89′
90
Матвей Лукин
23
Джамалутдин Абдулкадыров
22
Милан Гайич
62′
3
Данил Круговой
62
Имран Фиров
62′
37
Энрике Кармо
17
Кирилл Глебов
46′
10
Иван Обляков
85′
7
Матеус Алвес
76′
18
Данила Козлов
31
Матвей Кисляк
46′
20
Матия Попович
Статистика
Локомотив
ЦСКА
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
11
21
Удары в створ
4
8
Угловые
5
4
Фолы
10
10
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Андрей Прокопов
(Россия, Ярославль)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти