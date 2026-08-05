Жена Батракова: Его мечта — попробовать себя где-то еще

«Для него мечта — попробовать себя где-то еще. Он безумно благодарен этому клубу и всегда готов здесь выкладываться. Но если сложится так, что его мечта может продолжиться где-то дальше, то это его выбор», — приводит слова Подшибякиной «Матч ТВ».