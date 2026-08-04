«Галатасарай» готовит новое предложение по Батракову

Батраков является воспитанником «Локомотива» и выступает за первую команду с марта 2024 года. Он провел за «железнодорожников» 81 матч, в которых забил 33 мяча и отдал 23 голевые передачи. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Батракова в 28 млн евро.