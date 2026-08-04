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«Галатасарай» готовит новое предложение по Батракову

«Галатасарай» намерен сделать улучшенное предложение по полузащитнику московского «Локомотива» Алексею Батракову. Об этом сообщает журналист Кая Темель.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Локомотив"

По информации источника, в ближайшее время стамбульский клуб направит «Локомотиву» новое предложение, которое будет больше первоначальных 20 млн евро.

— «Галатасарай» сделает новое предложение по Алексею Батракову, увеличив сумму трансфера, — написал Темель в соцсетях.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» рассчитывает получить от турецкого гранда за Батракова 30 млн евро.

Батраков является воспитанником «Локомотива» и выступает за первую команду с марта 2024 года. Он провел за «железнодорожников» 81 матч, в которых забил 33 мяча и отдал 23 голевые передачи. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Батракова в 28 млн евро.

«Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, имея после двух туров одно набранное очко. Сегодня, 4 августа, «железнодорожники» дома сыграют против ЦСКА. Начало матча — в 20:45 по московскому времени.

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