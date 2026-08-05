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Гурцкая: «Зенит» пытается продать Луиса Энрике, но его не берут

Футбольный агент Тимур Гурцкая в новом выпуске шоу «Это футбол, брат!» рассказал, что «Зенит» не может избавиться от бразильского вингера Луиса Энрике.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

«Я, честно говоря, поражаюсь пока что судьбе Луиса Энрике. Ну как его сюда вмонтировать куда-то. Ну вот куда? Они пытаются Луиса Энрике продать, но не берут. Видишь, одна команда хотела его, “Аль-Ахли”, но потом взяла Тринкау», — сказал Гурцкая.

В июле саудовский «Аль-Ахли» купил вингера сборной Португалии Франсишку Тринкау, заплатив «Спортингу» 39,35 млн евро.

Луис Энрике перешел в «Зенит» зимой 2025 года из «Ботафого» за 33 млн евро. 25-летний бразилец провел за «сине-бело-голубых» 49 матчей, в которых забил восемь мяч и отдал семь голевых передач. Его контракт с российским клубом рассчитан до конца 2028 года.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Луиса Энрике в 24 млн евро.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая по дополнительным показателям «Спартак», «Краснодар» и махачкалинское «Динамо». Сегодня, 5 августа, «сине-бело-голубые» дома в Кубке России сыграют против «Балтики». Начало матча — в 20:45 по московскому времени.