Гурцкая: «Зенит» пытается продать Луиса Энрике, но его не берут

«Я, честно говоря, поражаюсь пока что судьбе Луиса Энрике. Ну как его сюда вмонтировать куда-то. Ну вот куда? Они пытаются Луиса Энрике продать, но не берут. Видишь, одна команда хотела его, “Аль-Ахли”, но потом взяла Тринкау», — сказал Гурцкая.