Гурцкая: «Зенит» пытается продать Луиса Энрике, но его не берут

«Я, честно говоря, поражаюсь пока что судьбе Луиса Энрике. Ну как его сюда вмонтировать куда-то. Ну вот куда? Они пытаются Луиса Энрике продать, но не берут. Видишь, одна команда хотела его, “Аль-Ахли”, но потом взяла Тринкау», — сказал Гурцкая.
В июле саудовский «Аль-Ахли» купил вингера сборной Португалии Франсишку Тринкау, заплатив «Спортингу» 39,35 млн евро.
Луис Энрике перешел в «Зенит» зимой 2025 года из «Ботафого» за 33 млн евро. 25-летний бразилец провел за «сине-бело-голубых» 49 матчей, в которых забил восемь мяч и отдал семь голевых передач. Его контракт с российским клубом рассчитан до конца 2028 года.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Луиса Энрике в 24 млн евро.
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая по дополнительным показателям «Спартак», «Краснодар» и махачкалинское «Динамо». Сегодня, 5 августа, «сине-бело-голубые» дома в Кубке России сыграют против «Балтики». Начало матча — в 20:45 по московскому времени.