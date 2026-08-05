Булыкин: «Галатасарай» может стать трамплином для Батракова

Алексей Батраков выступает за основную команду «Локомотива» с марта 2024 года. За это время полузащитник провел 82 матча, забил 33 мяча и отдал 23 голевые передачи. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2029 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 28 млн евро.