Булыкин: «Галатасарай» может стать трамплином для Батракова

Ранее в СМИ появилась информация о том, что турецкий коллектив заинтересован в 21-летнем игроке и готов заплатить за него 20 миллионов евро. Рыночная стоимость футболиста, по версии портала Transfermarkt, оценивается в 28 миллионов евро.
«Сейчас с российским паспортом сложно в топ‑5 перейти. В хороший клуб вряд ли сразу возьмут, хоть Батраков и показывает достойный уровень. “Галатасарай” может стать для него промежуточным этапом», — приводит слова Булыкина «Матч ТВ».
Алексей Батраков выступает за основную команду «Локомотива» с марта 2024 года. За это время полузащитник провел 82 матча, забил 33 мяча и отдал 23 голевые передачи. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2029 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 28 млн евро.
Дмитрий Булыкин известен по выступлениям за московские «Локомотив» и «Динамо», леверкузенский «Байер 04», «Андерлехт» и «Аякс». Игравший на позиции форварда футболист имеет в своем активе 15 матчей и 7 забитых мячей в составе сборной России.