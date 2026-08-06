Источник: Батраков дал согласие на переход в «Галатасарай»

По информации источника, трансфер находится на завершающей стадии — клубам осталось решить несколько незначительных вопросов. «Галатасарай» пытается добиться для себя более выгодных условий по сделке.
Ранее сообщалось, что «Галатасарай» предлагал за переход Батракова 20 млн евро, тогда как «Локомотив» рассчитывал выручить за футболиста около 30 млн евро.
Батраков является воспитанником «Локомотива» и выступает за первую команду с марта 2024 года. Он провел за «железнодорожников» 82 матча, в которых забил 33 мяча и отдал 23 голевые передачи. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2029 года.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Батракова в 28 млн евро.
«Галатасарай» выиграл четыре последних чемпионата Турции, а также регулярно участвует в еврокубках. В прошлом сезоне стамбульцы дошли до ⅛ финала Лиги чемпионов, где уступили «Ливерпулю» (1:0, 0:4).
Новый сезон «Галатасарай» откроет 14 августа домашним матчем против «Чорума».