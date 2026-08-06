Источник: Батраков дал согласие на переход в «Галатасарай»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Панатинаикос
1
:
ЦСКА 1948
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
18:00
КуПС
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.35
П2
2.22
Футбол. Лига конференций
18:00
Интер Т
:
Вадуц
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.82
П2
3.88
Футбол. Лига Европы
19:00
Линколн
:
Омония
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
19:00
Ягеллония
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
3.08
X
3.33
П2
2.41
Футбол. Лига Европы
19:00
Маккаби
:
ЦСКА Сф
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.38
П2
4.00
Футбол. Лига конференций
19:00
Ноа
:
Сьон
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.39
П2
2.64
Футбол. Лига конференций
19:00
ХИК
:
Мотеруэлл
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.58
П2
2.90
Футбол. Лига конференций
19:00
Пайде
:
Рапид В
Все коэффициенты
П1
15.00
X
7.08
П2
1.22
Футбол. Лига конференций
19:00
Яблонец
:
РФШ
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
20:00
Лех
:
Клаксвик
Все коэффициенты
П1
1.15
X
10.75
П2
20.00
Футбол. Лига Европы
20:00
Градец-Кралове
:
Бешикташ
Все коэффициенты
П1
4.05
X
3.56
П2
1.96
Футбол. Лига Европы
20:00
Зальцбург
:
Пафос
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.50
П2
5.63
Футбол. Лига конференций
20:00
Рига
:
Дьер
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.65
П2
3.48
Футбол. Лига конференций
20:00
Жальгирис В
:
Хайдук С
Все коэффициенты
П1
3.79
X
3.66
П2
1.98
Футбол. Лига конференций
20:00
Шериф
:
Санкт-Галлен
Все коэффициенты
П1
4.03
X
3.65
П2
1.97
Футбол. Лига конференций
20:00
ЧФР
:
Тромсе
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.42
П2
2.60
Футбол. Лига конференций
20:00
Динамо К
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.43
П2
3.11
Футбол. Лига конференций
20:00
Ракув
:
Хаммарбю
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.40
П2
3.37
Футбол. Лига конференций
20:00
Гетеборг
:
Гент
Все коэффициенты
П1
3.01
X
3.46
П2
2.36
Футбол. Лига конференций
20:00
Дебрецен
:
Копенгаген
Все коэффициенты
П1
4.60
X
4.04
П2
1.77
Футбол. Лига конференций
20:00
Интер Э
:
Флора
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.42
П2
3.75
Футбол. Лига конференций
20:30
Бейтар И
:
Аустрия
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.35
П2
3.22
Футбол. Лига Европы
20:45
ПАОК
:
Андерлехт
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.93
П2
5.22
Футбол. Лига Европы
21:00
Тун
:
Викингур Р
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.70
П2
5.73
Футбол. Лига конференций
21:00
Аякс
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
1.08
X
12.00
П2
30.00
Футбол. Лига конференций
21:00
Хапоэль Тель-Авив
:
ГКС Катовице
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.45
П2
3.25
Футбол. Лига конференций
21:00
Твенте
:
ДАК
Все коэффициенты
П1
1.21
X
7.00
П2
14.00
Футбол. Лига конференций
21:30
Борац Б-Л
:
МЛ Витебск
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.90
П2
4.78
Футбол. Лига конференций
21:30
Брага
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
1.11
X
11.00
П2
34.00
Футбол. Лига конференций
21:30
Валюр
:
Норшелланн
Все коэффициенты
П1
12.75
X
7.50
П2
1.22
Футбол. Лига конференций
21:30
Лугано
:
Рунавик
Все коэффициенты
П1
1.12
X
10.00
П2
25.00
Футбол. Лига конференций
21:45
Богемианс Д
:
Мидтьюлланн
Все коэффициенты
П1
7.75
X
5.42
П2
1.38
Футбол. Лига конференций
21:45
Риека
:
Ильвес
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.50
П2
15.00
Футбол. Лига Европы
22:00
Бенфика
:
Хартс
Все коэффициенты
П1
1.13
X
9.75
П2
17.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Тре Фиори
:
Дрита
Все коэффициенты
П1
10.50
X
5.77
П2
1.33
Футбол. Лига конференций
22:00
Партизан
:
Тобол Кс
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.40
П2
9.50
Футбол. Лига конференций
22:00
Хайберниан
:
Шкендия
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
1
:
Гурник З
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Орхус
2
:
Сабах
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Фенербахче
2
:
Штурм
0
П1
X
П2

Источник: Батраков дал согласие на переход в «Галатасарай»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков согласовал контракт с «Галатасараем». Об этом сообщает журналист Эрдем Ачикгез.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

По информации источника, трансфер находится на завершающей стадии — клубам осталось решить несколько незначительных вопросов. «Галатасарай» пытается добиться для себя более выгодных условий по сделке.

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» предлагал за переход Батракова 20 млн евро, тогда как «Локомотив» рассчитывал выручить за футболиста около 30 млн евро.

Батраков является воспитанником «Локомотива» и выступает за первую команду с марта 2024 года. Он провел за «железнодорожников» 82 матча, в которых забил 33 мяча и отдал 23 голевые передачи. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2029 года.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Батракова в 28 млн евро.

«Галатасарай» выиграл четыре последних чемпионата Турции, а также регулярно участвует в еврокубках. В прошлом сезоне стамбульцы дошли до ⅛ финала Лиги чемпионов, где уступили «Ливерпулю» (1:0, 0:4).

Новый сезон «Галатасарай» откроет 14 августа домашним матчем против «Чорума».

Узнать больше по теме
Биография Алексея Батракова: карьера и личная жизнь футболиста
Алексея Батракова по праву можно назвать одним из главных открытий последних лет в российском футболе. Феномен полузащитника «Локомотива» заключается в стремительном прогрессе, который страна увидела в прошлом сезоне. В этом голу Алексей продолжает «разрывать» РПЛ. А это отличный повод узнать биографию спортсмена.
Читать дальше