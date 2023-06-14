Отец футболиста из Тольятти рассказал об обстоятельствах его гибели

«Ребенок умер на поле. Он вышел на замену, сел и потерял сознание. Я был с ним. Пытались откачать его своими силами, потом с маской подбежала медсестра, после — подъехала скорая помощь. Мы пытались минут 20, но ничего не получилось. Вскрытие ничего не показало — инфаркта и инсульта не было. Сделали биопсию и отправили в Самару на экспертизу, которая делается около 20 дней», — сказал Юрий Березовский.