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19:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Отец футболиста из Тольятти рассказал об обстоятельствах его гибели

Капитан любительской команды «Хали-Гали» Глеб Березовский умер на футбольном поле, причина смерти пока не установлена, сообщает ТАСС со ссылкой на отца футболиста Юрия Березовсого.

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О гибели 29-летнего футболиста стало известно во вторник, в этот день команда «Хали-Гали» проводила матч против «Эковоза» в Тольяттинской футбольной лиге.

«Ребенок умер на поле. Он вышел на замену, сел и потерял сознание. Я был с ним. Пытались откачать его своими силами, потом с маской подбежала медсестра, после — подъехала скорая помощь. Мы пытались минут 20, но ничего не получилось. Вскрытие ничего не показало — инфаркта и инсульта не было. Сделали биопсию и отправили в Самару на экспертизу, которая делается около 20 дней», — сказал Юрий Березовский.

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