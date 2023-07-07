Крымские клубы будут выступать в группе 1 Второй лиги

Ранее Украинская ассоциация футбола (УАФ) направила в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) письмо с требованием об отстранении РФС из-за начала процесса интеграции крымских клубов в систему футбольных лиг. В июне «Севастополь» и ялтинский «Рубин» получили аттестаты ФНЛ для участия в чемпионате Второй лиги.

С 2014 года крымские клубы выступали в отдельной лиге — чемпионате Крыма.