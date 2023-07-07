Крымские клубы будут выступать в группе 1 Второй лиги
«Севастополь» и ялтинский «Рубин» будут выступать в группе 1 Второй лиги.
«Севастополь» и ялтинский «Рубин» будут выступать в группе 1 Второй лиги.
7 июля в Москве проходит общее собрание Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
«Рассчитываю, что новый сезон пройдет не менее интересно, чем прошлый. Мы продолжаем развивать продукты лиги, разрабатываем механизмы на повышение дохода. Сезон будет непростым в связи с реформой Второй лиги. Для кого-то турнир будет переходным. Надеемся, что при поддержке Российского футбольного союза (РФС) клубы будут только развиваться. Радует, что количество участников в ФНЛ увеличивается, будет меньше проблем с лицензированием», — заявил журналистам генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.