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13:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Крымские клубы будут выступать в группе 1 Второй лиги

«Севастополь» и ялтинский «Рубин» будут выступать в группе 1 Второй лиги.

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Источник: Reuters

7 июля в Москве проходит общее собрание Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

«Рассчитываю, что новый сезон пройдет не менее интересно, чем прошлый. Мы продолжаем развивать продукты лиги, разрабатываем механизмы на повышение дохода. Сезон будет непростым в связи с реформой Второй лиги. Для кого-то турнир будет переходным. Надеемся, что при поддержке Российского футбольного союза (РФС) клубы будут только развиваться. Радует, что количество участников в ФНЛ увеличивается, будет меньше проблем с лицензированием», — заявил журналистам генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Ранее Украинская ассоциация футбола (УАФ) направила в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) письмо с требованием об отстранении РФС из-за начала процесса интеграции крымских клубов в систему футбольных лиг. В июне «Севастополь» и ялтинский «Рубин» получили аттестаты ФНЛ для участия в чемпионате Второй лиги.
С 2014 года крымские клубы выступали в отдельной лиге — чемпионате Крыма.

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