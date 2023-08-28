«Уфа» объявила об отставке главного тренера

«Совет учредителей и руководство ФК “Уфа” приняли решение освободить Сергея Гуренко от должности главного тренера команды.

Мы благодарим Сергея Витальевича за проделанную работу и желаем удачи в дальнейшем", — говорится в сообщении на официальной странице клуба в VK.

Сергей Гуренко возглавил «Уфу» в июне 2023 года. Под руководством белорусского специалиста «Уфа» провела восемь официальных матчей, в которых одержала две победы, три раза сыграла вничью и потерпела три поражения.

Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Евгений Харлачев, занимавший должность старшего тренера.

После семи туров LEON Второй лиги-А «Уфа» занимает девятое место в турнирной таблице группы «Золото».