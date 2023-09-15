Глушаков и Щенников могут перейти в костромской «Спартак»
Российский полузащитник Денис Глушаков может продолжить карьеру в костромском «Спартаке» из Второй лиги. Об этом сообщает Metaratings.
Российский полузащитник Денис Глушаков может продолжить карьеру в костромском «Спартаке» из Второй лиги. Об этом сообщает Metaratings.
По информации источника, зарплата Глушакова в новом клубе может составить 300 тыс. рублей в месяц. «Спартак» из Костромы может заявить 36-летнего полузащитника в качестве свободного агента до конца сентября.
Последним клубом Глушакова был «Пари НН», за который весной он провел девять матчей и отметился забитым мячом. Игрок летом не получил предложений от клубов РПЛ и в начале сентября дебютировал в Медиалиге за клуб «БроукБойз».
Вместе с Глушаковым в костромскую команду может перейти экс-футболист ЦСКА Георгий Щенников. 32-летний защитник летом покинул ЦСКА, за который он выступал на протяжении 15 сезонов. На этой неделе у Щенникова сорвался переход в московское «Торпедо».
Костромской «Спартак» занимает последнее место в турнирной таблице группы «золото» дивизиона «А» Второй лиги.