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11:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Глушаков и Щенников могут перейти в костромской «Спартак»

Российский полузащитник Денис Глушаков может продолжить карьеру в костромском «Спартаке» из Второй лиги. Об этом сообщает Metaratings.

Спартак
ЦСКА
Спартак Кс
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Источник: Российская газета

По информации источника, зарплата Глушакова в новом клубе может составить 300 тыс. рублей в месяц. «Спартак» из Костромы может заявить 36-летнего полузащитника в качестве свободного агента до конца сентября.

Последним клубом Глушакова был «Пари НН», за который весной он провел девять матчей и отметился забитым мячом. Игрок летом не получил предложений от клубов РПЛ и в начале сентября дебютировал в Медиалиге за клуб «БроукБойз».

Вместе с Глушаковым в костромскую команду может перейти экс-футболист ЦСКА Георгий Щенников. 32-летний защитник летом покинул ЦСКА, за который он выступал на протяжении 15 сезонов. На этой неделе у Щенникова сорвался переход в московское «Торпедо».

Костромской «Спартак» занимает последнее место в турнирной таблице группы «золото» дивизиона «А» Второй лиги.

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