Глушаков и Щенников могут перейти в костромской «Спартак»

По информации источника, зарплата Глушакова в новом клубе может составить 300 тыс. рублей в месяц. «Спартак» из Костромы может заявить 36-летнего полузащитника в качестве свободного агента до конца сентября.

Последним клубом Глушакова был «Пари НН», за который весной он провел девять матчей и отметился забитым мячом. Игрок летом не получил предложений от клубов РПЛ и в начале сентября дебютировал в Медиалиге за клуб «БроукБойз».

Вместе с Глушаковым в костромскую команду может перейти экс-футболист ЦСКА Георгий Щенников. 32-летний защитник летом покинул ЦСКА, за который он выступал на протяжении 15 сезонов. На этой неделе у Щенникова сорвался переход в московское «Торпедо».