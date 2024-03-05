Текущие события
Футбол. Еврокубки
23:00
Реал Сосьедад
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
23:00
Бавария
Лацио
Футбол. Первая лига
4.03
Химки
Тюмень
30
Футбол. Зарубежный
4.03
Интер
Дженоа
21
Футбол. Зарубежный
4.03
Осасуна
Алавес
10
Футбол. Зарубежный
4.03
Шеффилд Юнайтед
Арсенал
06
Все события
16:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Уткин назвал Басту неудачником из-за перехода в Медиалигу

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал решение рэпера Басты, который является владельцем «СКА-Ростов», перевести команду из Второй лиги в Медиалигу.

СКА
Источник: РИА "Новости"

Уткин назвал Басту неудачником.

"Чего о Васе говорить?! Он неудачник. Потому что он приходит в Медиалигу из-за того, что его команда ничего не добилась там, где играла раньше.

Его переход связан с тем, что Медиалига перспективнее Второй лиги? Очень хорошо, я желаю ему удачи. Но в данный момент он приходит после того, как его проект провалился там, где он его хотел делать. Это правда, это не оценочное суждение«, — сказал Уткин в новом выпуске шоу “Стол” на YouTube-канале “Это медиафутбол, бро!”.

В конце января Баста объявил о том, что «СКА-Ростов» со следующего сезона будет выступать в Медиалиге. Баста стал собственником клуба в 2019 году и помог решить финансовые проблемы ростовчан. До него «СКА-Ростов» дважды терял профессиональный статус — в 1997 и 2013 году.

 Чемпион UFC Илия Топурия официально сменил гражданство
В Формуле-1 появится трасса с поворотом высотой с 20-этажный дом
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь