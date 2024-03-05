Уткин назвал Басту неудачником из-за перехода в Медиалигу

Уткин назвал Басту неудачником.

"Чего о Васе говорить?! Он неудачник. Потому что он приходит в Медиалигу из-за того, что его команда ничего не добилась там, где играла раньше.

Его переход связан с тем, что Медиалига перспективнее Второй лиги? Очень хорошо, я желаю ему удачи. Но в данный момент он приходит после того, как его проект провалился там, где он его хотел делать. Это правда, это не оценочное суждение«, — сказал Уткин в новом выпуске шоу “Стол” на YouTube-канале “Это медиафутбол, бро!”.