Уткин назвал Басту неудачником из-за перехода в Медиалигу
Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал решение рэпера Басты, который является владельцем «СКА-Ростов», перевести команду из Второй лиги в Медиалигу.
Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал решение рэпера Басты, который является владельцем «СКА-Ростов», перевести команду из Второй лиги в Медиалигу.
Уткин назвал Басту неудачником.
"Чего о Васе говорить?! Он неудачник. Потому что он приходит в Медиалигу из-за того, что его команда ничего не добилась там, где играла раньше.
Его переход связан с тем, что Медиалига перспективнее Второй лиги? Очень хорошо, я желаю ему удачи. Но в данный момент он приходит после того, как его проект провалился там, где он его хотел делать. Это правда, это не оценочное суждение«, — сказал Уткин в новом выпуске шоу “Стол” на YouTube-канале “Это медиафутбол, бро!”.
В конце января Баста объявил о том, что «СКА-Ростов» со следующего сезона будет выступать в Медиалиге. Баста стал собственником клуба в 2019 году и помог решить финансовые проблемы ростовчан. До него «СКА-Ростов» дважды терял профессиональный статус — в 1997 и 2013 году.