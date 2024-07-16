Бизнесмен из Казани приобрел выставленный на «Авито» клуб «Сокол»
Футбольный клуб «Сокол» нашел нового владельца, после размещения объявления о продаже на «Авито».
Футбольный клуб «Сокол» нашел нового владельца, после размещения объявления о продаже на «Авито».
В начале июля на сервисе объявлений «Авито» появилась публикация о продаже казанского футбольного клуба «Сокол» за 5,3 млн рублей. Позднее объявление убрали, так как был найден потенциальный покупатель.
Спортивный директор клуба Ильяс Минневалиев сообщил, что клуб нашел нового владельца.
«У клуба появился новый владелец, сейчас все хорошо. К сожалению, я не уполномочен называть его имя и организацию, которую он представляет. Но могу сказать, что это человек из Казани, который заинтересован в развитии футбола в Республике Татарстан. Он поддерживает все цели, которые мы перед собой ставили, а они заключаются в том, чтобы выигрывать в каждом матче», — приводит слова Минневалиева ТАСС.
Ранее «Сокол» объявил о назначении экс-вратаря казанского «Рубина» Сергея Рыжикова на пост главного тренера команды.
В нынешнем сезоне «Сокол» выступает в группе 4 Второго дивизиона Б. Команда после 13 туров занимает третье место в турнирной таблице с 28 очками, уступая лидирующему кировскому «Динамо» четыре балла.