Бизнесмен из Казани приобрел выставленный на «Авито» клуб «Сокол»

«У клуба появился новый владелец, сейчас все хорошо. К сожалению, я не уполномочен называть его имя и организацию, которую он представляет. Но могу сказать, что это человек из Казани, который заинтересован в развитии футбола в Республике Татарстан. Он поддерживает все цели, которые мы перед собой ставили, а они заключаются в том, чтобы выигрывать в каждом матче», — приводит слова Минневалиева ТАСС.