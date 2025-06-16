Еще один российский футбольный клуб прекратил существование

«Форте» был основан в июле 2019 года. В сезоне-2024 клуб занял первое место в первой группе дивизиона «Б» второй лиги и поднялся в «серебряный» дивизион «А», где по итогам весеннего этапа-2025 занял последнее, 10-е место.