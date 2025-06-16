Еще один российский футбольный клуб прекратил существование

«Это решение было крайне непростым, но после долгих раздумий и оценки всех обстоятельств был сделан вывод, что дальнейшее существование клуба в текущем формате стало невозможным», — сообщает пресс-служба клуба Второй лиги.
При этом футбольная академия «Форте» продолжит работу.
«Форте» был основан в июле 2019 года. В сезоне-2024 клуб занял первое место в первой группе дивизиона «Б» второй лиги и поднялся в «серебряный» дивизион «А», где по итогам весеннего этапа-2025 занял последнее, 10-е место.
Ранее стало известно о том, что футбольный клуб «Химки» не получил лицензию для участия в следующем сезоне Российской Премьер-лиги и начал процедуру банкротства.