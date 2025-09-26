Во Второй лиге обошли «Спартак» и «Зенит» по заполняемости арен

Как следует из исследования издания «Т-Ж», кировское «Динамо» заполняет свой стадион на 87%. «Калуга» по заполняемости стадиона занимает четвертое место (72%), обгоняя не только клубы Первой лиги «Арсенал» (64%) и «Черноморец» (60%), но также «Спартак» (59%) и «Зенит» (59%).
Петербургский «Зенит» лидирует по абсолютному числу зрителей на матчах дома, но процент заполняемости арены у него не лучший. Более того, в пятерке лидеров по итогам сезона-2024/25 лишь два клуба РПЛ — «Краснодар» и воронежский «Факел». Первый заполнял 35-тысячную арену в среднем на 78%, а второй десятитысячную — на 85%.
В прошлом сезоне в России только 15 команд из 116 заполняли домашние стадионы в среднем более чем наполовину. Более чем у 30 клубов арена не заполнялись и на 10%, но половина из них — фарм-клубы, в задачи которых обычно не входит борьба за высокие места и привлечение зрителей.
Среди самостоятельных команд худшую заполняемость трибун демонстрирует «Спартак-Нальчик» — на его матчах в среднем занято всего лишь 2,3% кресел арены на 6 800 зрителей. Далее идет краснодарская «Кубань» — 2,4% от 31-тысячного стадиона. Замыкает тройку этого антирейтинга «Алания», единственная в рейтинге не из Второй лиги: клуб из Владикавказа, но сейчас играет в Чечне и заполняет 12-тысячный стадион на 3,9%.