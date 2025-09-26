Во Второй лиге обошли «Спартак» и «Зенит» по заполняемости арен

В прошлом сезоне в России только 15 команд из 116 заполняли домашние стадионы в среднем более чем наполовину. Более чем у 30 клубов арена не заполнялись и на 10%, но половина из них — фарм-клубы, в задачи которых обычно не входит борьба за высокие места и привлечение зрителей.