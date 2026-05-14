Судья сделал предложение девушке прямо перед матчем: видео

Макар Янчук был назначен главным судьей на матч Второй лиги Б между «Иркутском» и «Спартаком-2» (0:1). Арбитр из Владивостока в преддверии стартового свистка встал на колено на поле перед своей возлюбленной Алиной, сделав предложение руки и сердца. Девушка ответила согласием под аплодисменты болельщиков на стадионе.
Пресс-служба Второй лиги Б поздравила пару в соцсетях.
«Их история началась еще год назад, когда за день до домашнего матча “Иркутска”, в том же городе они и познакомились.
Желаем молодой паре счастья и процветания», — говорится в сообщении на официальной странице лиги в социальной сети «ВКонтакте».
В нынешнем сезоне Второй лиги Б «Иркутск» располагается на последнем, 15-м месте в турнирной таблице группы 2 с 3 очками. «Спартак-2» занимает 11-е место в этой же группе с 5 баллами. Лидером Второй лиги Б группы 2 является «Муром» с 16 набранными очками.