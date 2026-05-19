«Кубань» может прекратить существование из-за финансовых проблем

Футбольный клуб «Кубань» оказался на грани прекращения существования из-за серьезных финансовых проблем. Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По информации источника, футболисты не получают заработную плату с февраля. Многие игроки вынуждены совмещать выступления за команду с другой работой, в том числе на складах маркетплейсов.
Также сообщается, что травмированные футболисты оплачивают лечение самостоятельно. Руководство клуба обещает закрыть долги по зарплатам, премиальным и медицинским расходам, однако сроки выплат пока не называются.
Из-за нехватки средств «Кубань» испытывает сложности с организацией выездов. Ранее клуб получил техническое поражение за матч с «Динамо» Владивосток, поскольку не смог найти около трех миллионов рублей на перелет и проживание команды.
После 29 туров «Кубань» занимает предпоследнее место в группе Второй лиги А. Команда Андрея Ещенко набрала 13 очков.