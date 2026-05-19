Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
21:30
Борнмут
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.50
П2
1.67
Футбол. Англия
22:15
Челси
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.75
П2
3.90
Футбол. Лига Европы
20.05
Фрайбург
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
5.60
X
4.00
П2
1.67
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
5
:
Монако
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Бернли
0
П1
X
П2

«Кубань» может прекратить существование из-за финансовых проблем

Игроки краснодарского клуба несколько месяцев не получают зарплату, а команде не хватает средств даже на выездные матчи.

Источник: РИА "Новости"

Футбольный клуб «Кубань» оказался на грани прекращения существования из-за серьезных финансовых проблем. Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника, футболисты не получают заработную плату с февраля. Многие игроки вынуждены совмещать выступления за команду с другой работой, в том числе на складах маркетплейсов.

Также сообщается, что травмированные футболисты оплачивают лечение самостоятельно. Руководство клуба обещает закрыть долги по зарплатам, премиальным и медицинским расходам, однако сроки выплат пока не называются.

Из-за нехватки средств «Кубань» испытывает сложности с организацией выездов. Ранее клуб получил техническое поражение за матч с «Динамо» Владивосток, поскольку не смог найти около трех миллионов рублей на перелет и проживание команды.

После 29 туров «Кубань» занимает предпоследнее место в группе Второй лиги А. Команда Андрея Ещенко набрала 13 очков.