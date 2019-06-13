Женскую сборную США раскритиковали за празднование голов при 13:0 с Таиландом (видео)
Неожиданно.
Неожиданно.
Сборная США разгромила Таиланд в первом матче на женском чемпионате мира с рекордным счетом 13:0. Но внимание многих экспертов и болельщиков привлекло то, как бурно американки праздновали свои голы после счета 8:0.
Футболистки сборной США позже объясняли, что радовались за многих игроков, которые впервые отличились на ЧМ. Но многих возмутило, что своим голам при разгромном счете продолжали радоваться такие опытные спортсменки, как Меган Рапино и Алекс Морган.
Эксперты на канадском TSN, сами в прошлом игравшие за сборную Канады, назвали такое поведение позорным.
«Я понимаю, что разница в счете важна, но такое поведение игроков сборной США было позорным. Я надеялась, что они победят с достоинством и скромностью, а так праздновать 8-й, 9-й и 10-й голы было лишним», — заявила в эфире TSN Клэр Рустэд, отыгравшая 45 матчей за сборную Канады.
«Я только за страсть в футболе. Но думаю, мы в Канаде никогда бы даже не подумали сделать
О поведении игроков сборной США написал и бывший американский футболист Алекси Лалас.
«После 13:0 с Таиландом и таких празднований сборная США, возможно потеряла болельщиков как у себя в стране, так и за рубежом. Теперь на женском ЧМ им досталась роль злодеев. Мне нравится это. Но футбольные боги могут быть жестоки и мстительны. Если США потерпит неудачу на ЧМ, им припомнят это поведение», — написал Лалас в твиттере.
Андрей Санталов