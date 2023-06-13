Месси заявил, что не сыграет на ЧМ-2026
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что вряд ли примет участие в чемпионате мира 2026 года.
Аргентина
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что вряд ли примет участие в чемпионате мира 2026 года.
Лео пять раз играл за сборную на чемпионатах мира. В 2022 году он впервые в своей карьере стал чемпионом мира.
«Я думаю, что нет. Это был мой последний чемпионат мира. Я посмотрю, как все сложится, но в принципе нет, я не поеду на следующий чемпионат мира», — цитирует Месси китайское издание Titan Sports.
Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 3 июня по 8 июля. Во время турнира Месси исполнится 39 лет.
Сейчас Месси находится в Азии со сборной Аргентины. Команда сыграет товарищеские матчи со сборными Австралии в Пекине и со сборной Индонезии в Джакарте.