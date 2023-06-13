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17:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси заявил, что не сыграет на ЧМ-2026

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что вряд ли примет участие в чемпионате мира 2026 года.

Аргентина
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Источник: Reuters

Лео пять раз играл за сборную на чемпионатах мира. В 2022 году он впервые в своей карьере стал чемпионом мира.

«Я думаю, что нет. Это был мой последний чемпионат мира. Я посмотрю, как все сложится, но в принципе нет, я не поеду на следующий чемпионат мира», — цитирует Месси китайское издание Titan Sports.

Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 3 июня по 8 июля. Во время турнира Месси исполнится 39 лет.

Сейчас Месси находится в Азии со сборной Аргентины. Команда сыграет товарищеские матчи со сборными Австралии в Пекине и со сборной Индонезии в Джакарте.

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