Месси заявил, что не сыграет на ЧМ-2026

Лео пять раз играл за сборную на чемпионатах мира. В 2022 году он впервые в своей карьере стал чемпионом мира.

«Я думаю, что нет. Это был мой последний чемпионат мира. Я посмотрю, как все сложится, но в принципе нет, я не поеду на следующий чемпионат мира», — цитирует Месси китайское издание Titan Sports.

Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 3 июня по 8 июля. Во время турнира Месси исполнится 39 лет.