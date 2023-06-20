Мбаппе: Обменял бы свой хет-трик в финале ЧМ на победу 1:0 с уродливым голом

В финальном матче чемпионата мира сборная Франции уступила сборной Аргентины (3:3, 2:4 пен.). Мбаппе оформил в финале хет-трик, отличившись на 80-й, 81-й и 118-й минутах встречи. Первый и третий мяч француз забил с пенальти.

«Тогда я не очень сильно понимал, что происходит. Я бы обменял свой хет-трик на какой-нибудь уродливый гол, если бы мы выиграли со счетом 1:0. Мы хотели написать историю, было тяжело приблизиться к трофею, не подняв его. Весь чемпионат мира был особенным, этот турнир — самый особенный момент сезона. Это событие олицетворяет весь сезон», — сказал Мбаппе.