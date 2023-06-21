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10:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Лучший бомбардир сборной Ганы Асамоа Гьян завершил карьеру

Бывший нападающий сборной Ганы Асамоа Гьян объявил о завершении игровой карьеры. Об этом он сообщил на публичном мероприятии в Аккре.

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Источник: AP 2022

«Я буду использовать свой опыт и знания в области тренерской работы, футбольного бизнеса и скаутинга», — сказал Гьян.

37-летний футболист является лучшим бомбардиром в истории своей сборной с 51 голом в 109 матчах. В составе сборной Ганы футболист выступал на трех чемпионатах мира и трижды выигрывал медали Кубка африканских наций: две серебряные и бронзовую.

Во время загрузки произошла ошибка.

В Европе Гьян выступал за итальянские «Удинезе» и «Модену», французский «Ренн», английский «Сандерленд» и турецкий «Кайсериспор». Последним клубом Гьяна был ганский «Легон Ситис», за который он сыграл последний раз в мае 2021 года.

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Лучший бомбардир сборной Ганы Асамоа Гьян завершил карьеру
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