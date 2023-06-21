Лучший бомбардир сборной Ганы Асамоа Гьян завершил карьеру

«Я буду использовать свой опыт и знания в области тренерской работы, футбольного бизнеса и скаутинга», — сказал Гьян.

37-летний футболист является лучшим бомбардиром в истории своей сборной с 51 голом в 109 матчах. В составе сборной Ганы футболист выступал на трех чемпионатах мира и трижды выигрывал медали Кубка африканских наций: две серебряные и бронзовую.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=885ead1072101d32&partner_ext=173&place_id=222&oid=6146473&hd=1&id=146833635&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.