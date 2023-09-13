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09:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная Аргентины без Месси разгромила Боливию

Сборная Аргентины на выезде одержала уверенную победу над командой Боливии (3:0) в матче второго тура квалификации чемпионата мира по футболу 2026 года.

Аргентина
Боливия
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Источник: Reuters

Забитыми мячами в составе действующих чемпионов мира отличились Энцо Фернандес (31'), Николас Тальяфико (42') и Николас Гонсалес (84'). Капитан аргентинцев Лионель Месси пропусткал матч из-за дискомфорта после матча первого тура против Эквадора (1:0).

Стоит отметить, что боливийцы играли с 39-й минуте играли в меньшинстве после удаления защитника «Балтики» Роберто Фернандеса.

Таким образом Аргентина продлила свою рекордную серию без поражений в отборочных матчах чемпионатов мира до 23 игр.

После двух туров сборная Аргентины с шестью очками занимает второе место в южноамериканском отборе на ЧМ-2026, уступая Бразилии лишь по дополнительным показателям. Следующий матч «альбиселесте» проведут 13 октября против сборной Парагвая.

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