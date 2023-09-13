Сборная Аргентины без Месси разгромила Боливию

Забитыми мячами в составе действующих чемпионов мира отличились Энцо Фернандес (31'), Николас Тальяфико (42') и Николас Гонсалес (84'). Капитан аргентинцев Лионель Месси пропусткал матч из-за дискомфорта после матча первого тура против Эквадора (1:0).

Стоит отметить, что боливийцы играли с 39-й минуте играли в меньшинстве после удаления защитника «Балтики» Роберто Фернандеса.

Таким образом Аргентина продлила свою рекордную серию без поражений в отборочных матчах чемпионатов мира до 23 игр.