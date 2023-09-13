Сборная Аргентины без Месси разгромила Боливию
Сборная Аргентины на выезде одержала уверенную победу над командой Боливии (3:0) в матче второго тура квалификации чемпионата мира по футболу 2026 года.
Аргентина
Боливия
Забитыми мячами в составе действующих чемпионов мира отличились Энцо Фернандес (31'), Николас Тальяфико (42') и Николас Гонсалес (84'). Капитан аргентинцев Лионель Месси пропусткал матч из-за дискомфорта после матча первого тура против Эквадора (1:0).
Стоит отметить, что боливийцы играли с 39-й минуте играли в меньшинстве после удаления защитника «Балтики» Роберто Фернандеса.
Таким образом Аргентина продлила свою рекордную серию без поражений в отборочных матчах чемпионатов мира до 23 игр.
После двух туров сборная Аргентины с шестью очками занимает второе место в южноамериканском отборе на ЧМ-2026, уступая Бразилии лишь по дополнительным показателям. Следующий матч «альбиселесте» проведут 13 октября против сборной Парагвая.