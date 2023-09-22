Месси оценил вероятность участия в ЧМ-2026
Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси ответил на вопрос о возможном участии в чемпионате мира 2026 года.
Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси ответил на вопрос о возможном участии в чемпионате мира 2026 года.
«Не знаю, сыграю ли на ЧМ-2026, я уже говорил об этом. Не думаю об этом, потому что до турнира еще далеко. Цель — принять участие в Кубке Америки в США. Будет приятно сделать это, к тому же мы уже играли в США в 2016 году, было здорово. Хоть мы и проиграли в финале, но турнир нам очень понравился: стадионы, атмосфера, поездки.
После Кубка Америки будет видно, все будет зависеть от самочувствия. Годы проходят, посмотрим, как я буду себя чувствовать. Возможно, в МЛС скорости в матчах иные. Будем смотреть за моим состоянием изо дня в день. До турнира еще три года», — приводит слова Месси Infobae.
В 2026 году Месси будет 39 лет. На чемпионате мира в Катаре 2022 года форвард вместе со сборной Аргентины стал чемпионом мира, в финале переиграв Францию, а также был признан лучим игроком турнира.
С лета 2023 года Месси выступает за клуб MLS «Интер Майами». На его счету 11 голов и 5 результативных передач в 12 матчах.
Чемпионат мира по футболу пройдет с июня по июль 2026 года в США, Канаде и Мексике.