Австралия отказалась подавать заявку на проведение ЧМ-2034

Ранее ФИФА призвала Азиатскую конфедерацию футбола и Конфедерацию футбола Океании участвовать в конкурсе заявок на право проведения чемпионата мира 2034 года. После этого Саудовская Аравия официально подала заявку на проведение мундиаля. Хозяева мирового первенства будут утверждены на отдельном конгрессе ФИФА, заявки принимаются до 31 октября. Решение Саудовской Аравии поддержали в Азиатской конфедерации футбола.

"Мы изучили возможность подачи заявки на проведение чемпионата мира по футболу и, приняв во внимание все факторы, пришли к выводу не делать этого в отношении соревнований 2034 года.

Вместо этого мы считаем, что у нас есть все шансы принять старейшее в мире женское международное соревнование — Кубок Азии по футболу среди женщин 2026 года, а затем провести Клубный чемпионат мира 2029 года. Достижение этих целей станет золотым десятилетием для австралийского футбола", — говорится в заявлении FFA.