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15:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Саудовская Аравия подала заявку на проведение ЧМ-2034

Федерация футбола Саудовской Аравии отправила в ФИФА заявку на проведение чемпионата мира 2034 года. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

Чемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В Федерации отмечают, что подача заявки является историческим событием, которое отражает стремление страны открыть новые футбольные возможности на всех уровнях и поддержать развитие игры во всех уголках земного шара.

«Это второй шаг в увлекательном путешествии, в которое вступает наша страна. На прошлой неделе мы объявили о своих амбициях по проведению Чемпионата мира по футболу 2034 года, и эта официальная заявка продолжает наш путь к воплощению мечты нашего народа в реальность. Чемпионат мира по футболу 2034 года — это наше приглашение миру стать свидетелем развития Саудовской Аравии, познакомиться с ее культурой и приобщиться к ее истории. Мы очень стараемся представить наиболее конкурентоспособную заявку, которая поможет объединить мир через футбол», — приводит слова президента Федерации футбола Саудовской Аравии Яссера Аль Мисехаля пресс-служба организации.

4 октября ФИФА сообщила, что на проведение чемпионата мира 2034 года в соответствии с принципом ротации континентов смогут претендовать только страны из Азии и Океании. Других претендентов на то, чтобы принять мундиаль-2034 помимо Саудовской Аравии, пока нет.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. Основными хозяевами мирового первенства 2030 года будут Испания, Португалия и Марокко, матч открытия турнира пройдет в Уругвае, две следующие игры состоятся в Аргентине и Парагвае.

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 Саудовская Аравия подала заявку на проведение ЧМ-2034
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