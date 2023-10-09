Саудовская Аравия подала заявку на проведение ЧМ-2034

В Федерации отмечают, что подача заявки является историческим событием, которое отражает стремление страны открыть новые футбольные возможности на всех уровнях и поддержать развитие игры во всех уголках земного шара.

«Это второй шаг в увлекательном путешествии, в которое вступает наша страна. На прошлой неделе мы объявили о своих амбициях по проведению Чемпионата мира по футболу 2034 года, и эта официальная заявка продолжает наш путь к воплощению мечты нашего народа в реальность. Чемпионат мира по футболу 2034 года — это наше приглашение миру стать свидетелем развития Саудовской Аравии, познакомиться с ее культурой и приобщиться к ее истории. Мы очень стараемся представить наиболее конкурентоспособную заявку, которая поможет объединить мир через футбол», — приводит слова президента Федерации футбола Саудовской Аравии Яссера Аль Мисехаля пресс-служба организации.

4 октября ФИФА сообщила, что на проведение чемпионата мира 2034 года в соответствии с принципом ротации континентов смогут претендовать только страны из Азии и Океании. Других претендентов на то, чтобы принять мундиаль-2034 помимо Саудовской Аравии, пока нет.