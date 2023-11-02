Папа Римский сделал неожиданный выбор между Марадоной и Месси

В интервью итальянскому телеканалу Rai 1 папу Римского спросили, какой из великий аргентинских футболистов нравится ему больше — Марадона или Месси.

«Как игрок Марадона велик. Но как человек он неудачник… Месси — очень правильный, это джентльмен. Но для меня среди этих трех великий джентльмен — Пеле. Человек сердца», — приводит РИА Новости слова Франциска.

Папа Римский также рассказал, как однажды встретился с бразильцем в самолете.

«Мы поговорили. Это был человек великой человечности», — добавил понтифик.

Папе Римскому 86 лет. Известно, что аргентинец неравнодушен к футболу, в частности является болельщиком клуба из Буэнос-Айреса «Сан-Лоренсо».