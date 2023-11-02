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11:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Папа Римский сделал неожиданный выбор между Марадоной и Месси

Папу Римского Франциска, в миру аргентинца Хорхе Марио Бергольо, попросили выбрать между Марадоной и Месси. Ответ понтифика удивил.

Аргентина
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Источник: AP 2023

В интервью итальянскому телеканалу Rai 1 папу Римского спросили, какой из великий аргентинских футболистов нравится ему больше — Марадона или Месси.

«Как игрок Марадона велик. Но как человек он неудачник… Месси — очень правильный, это джентльмен. Но для меня среди этих трех великий джентльмен — Пеле. Человек сердца», — приводит РИА Новости слова Франциска.

Папа Римский также рассказал, как однажды встретился с бразильцем в самолете.

«Мы поговорили. Это был человек великой человечности», — добавил понтифик.

Папе Римскому 86 лет. Известно, что аргентинец неравнодушен к футболу, в частности является болельщиком клуба из Буэнос-Айреса «Сан-Лоренсо».

Диего Марадона умер в ноябре 2020 года в 60-летнем возрасте. Пеле скончался после продолжительной болезни в декабре 2022 года в возрасте 82 лет. 36-летний Лионель Месси выступает за клуб МЛС «Интер Майами».

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Папа Римский сделал неожиданный выбор между Марадоной и Месси
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