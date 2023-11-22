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11:07 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: Месси взял за шею игрока Бразилии. Он назвал аргентинцев трусами

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси перед матчем отборочного турнира чемпионат мира 2026 года со сборной Бразилии (1:0) схватил за шею нападающего Родриго.

Бразилия
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Источник: AFP 2023

Игре предшествовали массовые беспорядки на трибунах стадиона «Маракана», которые начались во время исполнения национальных гимнов стран. Попытки игроков сборной Аргентины и Бразилии погасить напряжение на трибунах ни к чему не привели, после чего Месси решил увести своих партнеров по сборной в раздевалку.

После возвращения на поле у Месси произошла небольшая стычка с игроком бразильцев Родриго. По информации TyC Sports, футболист мадридского «Реала» назвал аргентинцев трусами, после чего Месси прихватил бразильца сзади за шею и сказал: «Мы чемпионы мира, какие мы трусы? Следи за языком». После этой реплики Месси похлопал 22-летнего бразильца по затылку.

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Матч закончился минимальной победой сборной Аргентины, которая нанесла бразильцам первое в истории поражение на своем поле в матчах отборочного турнира чемпионата мира.

На прошлой неделе Аргентина потерпела первое поражение в южноамериканском отборе, уступив дома сборной Уругвая (0:2). В одной из перепалок в начале матча Месси схватил за горло защитника Матиаса Оливеру.

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Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира после победы на турнире в Катаре в прошлом году. Бразильцы в последний раз становились чемпионами мира в 2002 году. С тех пор «пентакампеоны» лишь раз сумели преодолеть на мундиале стадию четвертьфинала.

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