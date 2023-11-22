Лионель Скалони намекнул, что может подать в отставку

«Я хотел сказать одну важную вещь: остановите мяч, остановитесь и подумайте, мне есть о чем подумать в это время. Эти игроки дали мне очень много, они дали очень много всему тренерскому штабу, и мне нужно подумать. Мне нужно много думать о том, что я собираюсь делать.



Это не прощание и не многое другое, но мне нужно подумать, потому что планка очень высока, и сложно продолжать идти вперед, сложно продолжать побеждать, а эти ребята делают это сложным. Я скажу об этом президенту, потом скажу игрокам, потому что этой сборной нужен тренер, у которого есть все силы и который в порядке», — приводит слова Скалони TyC Sports.