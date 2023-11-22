Лионель Скалони намекнул, что может подать в отставку
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони после матча 6-го тура квалификации ЧМ-2026 с Бразилией намекнул, что может подать в отставку.
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони после матча 6-го тура квалификации ЧМ-2026 с Бразилией намекнул, что может подать в отставку.
«Я хотел сказать одну важную вещь: остановите мяч, остановитесь и подумайте, мне есть о чем подумать в это время. Эти игроки дали мне очень много, они дали очень много всему тренерскому штабу, и мне нужно подумать. Мне нужно много думать о том, что я собираюсь делать.
Это не прощание и не многое другое, но мне нужно подумать, потому что планка очень высока, и сложно продолжать идти вперед, сложно продолжать побеждать, а эти ребята делают это сложным. Я скажу об этом президенту, потом скажу игрокам, потому что этой сборной нужен тренер, у которого есть все силы и который в порядке», — приводит слова Скалони TyC Sports.
Отмечается, что после матча Скалони попросил свой тренерский штаб вернуться на поле «Маракана», чтобы сделать «последнее фото» вместе, добавив, что тренеры редко совершают подобные действия, только в трансцендентные моменты, например, после завоевания титула.
При Лионеле Скалони сборная Аргентины выиграла Кубок Америки в 2021 году обыграв бразильцев. Одержала победу в Финалиссима-2022, где обыграла чемпиона Евро-2020 сборную Италии. Аргентинцы также выиграли ЧМ-2022 в Катаре, где оказались сильнее французов.