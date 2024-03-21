Узбекистан одержал вторую победу в квалификации к ЧМ-2026

Сборная Узбекистана на выезде обыграла сборную Гонконга со счетом 2:0. Счет в матче был открыт после удара нападающего «Кальяри» Эльдора Шомуродова, ранее игравшего в «Ростове». А укрепил лидерство сборной Узбекистана защитник «Рубина» Рустам Ашурматов. Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев начал игру на скамейке запасных и появился на поле сразу после перерыва.

После трех матчей у сборной Узбекистана 7 очков в группе Е. Команда под руководством словенского специалиста Сречко Катанеца занимает первое место в группе, ее может догнать сборная Ирана, если в Тегеране обыграет национальную команду Туркменистана.