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Футбол. Отборочные ЧМ. Все результаты
18:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Узбекистан одержал вторую победу в квалификации к ЧМ-2026

Оба гола узбекской сборной забили игроки с опытом игр в РПЛ.

Узбекистан
Гонконг
Источник: Reuters

Сборная Узбекистана на выезде обыграла сборную Гонконга со счетом 2:0. Счет в матче был открыт после удара нападающего «Кальяри» Эльдора Шомуродова, ранее игравшего в «Ростове». А укрепил лидерство сборной Узбекистана защитник «Рубина» Рустам Ашурматов. Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев начал игру на скамейке запасных и появился на поле сразу после перерыва.

После трех матчей у сборной Узбекистана 7 очков в группе Е. Команда под руководством словенского специалиста Сречко Катанеца занимает первое место в группе, ее может догнать сборная Ирана, если в Тегеране обыграет национальную команду Туркменистана.

Для прохода в следующую стадию отборочного турнира к чемпионату миру 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде, необходимо занимать первое или второе место в группе. Сборная Узбекистана еще ни разу не пробивалась в финальную стадию мирового футбольного первенства.

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