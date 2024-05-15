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12:05 (мск), источник: Sportmail.ru

ФИФА определила число участников первого женского клубного ЧМ

Совет ФИФА определил количество участников первого женского клубного чемпионата мира, который пройдет в 2026 году, сообщает пресс-служба организации.

Источник: Reuters

Отмечается, что в первом турнире примут участие 16 команд.

"После решения Совета ФИФА в декабре 2022 года утвердить стратегический принцип проведения женского клубного чемпионата мира по футболу ФИФА и последующих обширных консультаций с конфедерациями и другими заинтересованными сторонами было предложено, чтобы в первом соревновании приняли участие 16 команд в январе-феврале 2026 года. Турнир будет проводиться раз в четыре года.


В целях содействия дальнейшему глобальному развитию женских клубов и на основе просьб конфедераций о предоставлении широких игровых возможностей на ежегодной основе было также предложено организовать дополнительные соревнования женских клубов ФИФА в годы, не относящиеся к женским клубным чемпионатам мира ФИФА, начиная с 2027-го", — говорится в заявлении.

Первый розыгрыш Клубного чемпионата мира ФИФА среди мужских команд состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Действующим победителем турнира является «Манчестер Сити», обыгравший в прошлогоднем финале «Флуминенсе» со счетом 4:0.

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