ФИФА определила число участников первого женского клубного ЧМ

Отмечается, что в первом турнире примут участие 16 команд.

"После решения Совета ФИФА в декабре 2022 года утвердить стратегический принцип проведения женского клубного чемпионата мира по футболу ФИФА и последующих обширных консультаций с конфедерациями и другими заинтересованными сторонами было предложено, чтобы в первом соревновании приняли участие 16 команд в январе-феврале 2026 года. Турнир будет проводиться раз в четыре года.



В целях содействия дальнейшему глобальному развитию женских клубов и на основе просьб конфедераций о предоставлении широких игровых возможностей на ежегодной основе было также предложено организовать дополнительные соревнования женских клубов ФИФА в годы, не относящиеся к женским клубным чемпионатам мира ФИФА, начиная с 2027-го", — говорится в заявлении.

Первый розыгрыш Клубного чемпионата мира ФИФА среди мужских команд состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Действующим победителем турнира является «Манчестер Сити», обыгравший в прошлогоднем финале «Флуминенсе» со счетом 4:0.