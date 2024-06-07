Месси не исключил своего участия в чемпионате мира 2026 года
Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос о возможном участии в чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос о возможном участии в чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
«Это зависит от того, как я буду себя чувствовать физически. Время проходит быстро, но оно еще есть, и я не знаю, как будут обстоять дела в тот момент. Возраст — это тоже реальность, хотя это всего лишь число. Матчи, в которых я играю сейчас, не такие, как те, которые я играл в Европе, выступая каждые три дня, будь то в Лиге чемпионов или в чемпионате, будь то во Франции или в Испании. Но это зависит от того, как я себя чувствую и что я чувствую, находясь рядом со своими товарищами по команде, нахожусь ли я на том же уровне или нет, посмотрим», — сказал Месси.
Ранее Месси говорил, что не планирует выступать на следующем чемпионате мира, который мог стать шестым в его карьере. Во время проведения турнира аргентинцу исполнится 39 лет.
Прошлым летом Месси контракт с американским «Интер Майами». За клуб из МЛС он провел 29 матчей, в которых забил 25 мячей и сделал 16 результативных передач. Контракт аргентинца с клубом из Флориды рассчитан до конца 2025 года.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике. На ЧМ-2026 впервые в истории выступят 48 национальных команд.
На чемпионате мира 2022 года в Катаре Месси впервые в карьере стал чемпионом мира и был признан лучшим игроком турнира. Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира в третий раз в истории и впервые с 1986 года.