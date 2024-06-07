Месси не исключил своего участия в чемпионате мира 2026 года

«Это зависит от того, как я буду себя чувствовать физически. Время проходит быстро, но оно еще есть, и я не знаю, как будут обстоять дела в тот момент. Возраст — это тоже реальность, хотя это всего лишь число. Матчи, в которых я играю сейчас, не такие, как те, которые я играл в Европе, выступая каждые три дня, будь то в Лиге чемпионов или в чемпионате, будь то во Франции или в Испании. Но это зависит от того, как я себя чувствую и что я чувствую, находясь рядом со своими товарищами по команде, нахожусь ли я на том же уровне или нет, посмотрим», — сказал Месси.